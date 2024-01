ARQUIVOS DIOCESANOS DE MACAU E SINGAPURA ESTIVERAM REUNIDOS NA RAEM

Arquidiocese da cidade-Estado agradeceu ajuda a D. Stephen Lee

O Departamento Diocesano de Arquivos Históricos e Património Cultural (DDAHPC) recebeu uma delegação da arquidiocese de Singapura, no passado dia 9 de Janeiro.

O bispo de Macau reuniu no Paço Episcopal, mais precisamente na Sala dos Papas, com três representantes da arquidiocese da cidade-Estado. O grupo liderado pelo padre Joe Lopez Carpio, reitor da igreja de São José, em Singapura, integrou Alvin Tan, colaborador na mesma igreja, e Jennifer Joseph, arquivista da chancelaria da arquidiocese de Singapura.

Durante o encontro, D. Stephen Lee trocou algumas ideias sobre vários assuntos, na sua maioria relacionados com a Igreja em Macau e Singapura.

A delegação visitou também o Seminário e a igreja de São José, o Tesouro de Arte Sacra do Seminário de São José e o Núcleo Museológico da Santa Casa da Misericórdia.

IGREJA DE SÃO JOSÉ EM SINGAPURA RESTAURADA

Na visita realizada a Macau, o padre Joe Lopez Carpio recordou que a restauração da igreja de São José, em Singapura, foi concluída em 2022, tendo as obras efectuadas no escritório paroquial terminado em 2023.

O sacerdote disse estar «muito grato ao arcebispo [de Singapura] cardeal D. William Goh e ao vigário-geral, padre Philip Heng, pelo seu total apoio. Embora difícil, este desafio permitiu que toda a comunidade eclesial trabalhasse em conjunto por forma a completarmos a restauração». E acrescentou: «Estamos também gratos ao Conselho do Património Nacional de Singapura pelo donativo, no valor de um milhão e 900 mil dólares de Singapura, com o objectivo de financiar as obras de restauro. E também gratos à diocese de Macau pelo apoio prestado e pela análise feita aos arquivos históricos, o que nos permitiu realizar um restauro mais completo, no que respeitou a alguns aspectos e áreas importantes».

No total, as várias intervenções levadas a cabo na igreja de São José, em Singapura, duraram cinco anos.

Segundo o reitor, a igreja de São José, em Singapura, está «localizada na Victoria Street, sendo um marco e local importantes na história da Missão Portuguesa. Foi originalmente construída, no Século XIX, pelo padre Francisco da Silva Pinto e Maia, representante do Seminário de São José em Macau, a que foi atribuída a tarefa de desenvolver a missão católica em Singapura. Em 1912, com o apoio do bispo de Macau, D. João Paulino de Azevedo e Castro, igreja foi reconstruída, permanecendo até hoje a estrutura inicial».

Por sua vez, Jennifer Joseph explicou que a «chancelaria da arquidiocese de Singapura – órgão fundado em 2015 – está desde Dezembro de 2023 dotada de um novo espaço de arquivos». De acordo com a responsável, «no presente momento, os arquivos estão a ser transferidos para o novo espaço. Ao acervo foram adicionadas quarenta caixas com novos registos e outro material já preservado e catalogado. Estão igualmente a ser exibidos no exterior artefactos e documentos do arquivo diocesano, bem como melhorados os conteúdos do website https://history.catholic.sg/».

A concluir, Jennifer Joseph referiu que «para além do Arquivo Nacional de Singapura, não há muitas organizações profissionais de arquivistas em Singapura, pelo que é muito encorajador encontrar instituições que compartilham a mesma visão dentro da Igreja Católica».

Em Dezembro de 2023, o Departamento Diocesano de Arquivos Históricos e Património Cultural visitou o Arquivo Arquidiocesano de Singapura, no âmbito do primeiro intercâmbio sobre gestão arquivista e patrimonial entre a diocese de Macau e a arquidiocese da cidade-Estado. Na ocasião, ambas as entidades concordaram que a aposta contínua neste tipo de intercâmbio ajuda a aprofundar a relação de amizade e cooperação entre os dois episcopados, contribuindo para o reforço da preservação da herança cultural comum e da difusão do Evangelho.

Departamento Diocesano de Arquivos Históricos e Património Cultural