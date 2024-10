NAS IGREJAS DE SÃO LOURENÇO E DO SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ, A 19 E 20 DE OUTUBRO

Coro Perosi canta Missa “perdida” do padre Guilherme Schmid

As igrejas de São Lourenço e do Seminário de São José são este ano os locais escolhidos pelo Coro Perosi para o seu tradicional concerto anual. Intitulado “Música-Afecto”, o recital decorre em dose dupla no fim-de-semana de 19 e 20 de Outubro. Pela primeira vez será apresentada ao público local a obra “Missa Regina Pacis”, uma das composições da autoria do padre Guilherme Schmid, redescoberta pelo Coro Perosi há quase uma década e meia.

Nascido na Áustria, em 1910, o padre Guilherme Schmid esteve ao serviço da diocese de Macau entre 1939 e 1966, período durante o qual foi responsável pelo ensino e composição musical no Seminário de São José.

Redescoberta em 2009, numa pequena loja de velharias junto ao templo de Lin Kai, a partitura de “Missa Regina Pacis” terá sido composta pelo padre Schmid para a cerimónia de Coroação de Nossa Senhora no Santuário Mariano de Sheshan, em Xangai. Na cerimónia litúrgica, que decorreu a 8 de Maio de 1946, coube ao padre salesiano Cesare Brianza dirigir o coro que interpretou pela primeira vez a composição de Guilherme Schmid. “Estes dois sacerdotes, que serviram a diocese de Macau, deram um contributo significativo para o desenvolvimento da música no território”, recorda o Coro Perosi, em nota de Imprensa.

O director coral do Coro Perosi, João Ng Seng Hong, procurou ao longo de mais de uma década comprovar que a obra foi composta pelo sacerdote austríaco. A redescoberta, na Áustria, de um documento em que o padre Guilherme Schmid dava conta de uma Missa composta para a coração da Virgem de Sheshan, é tida por João Ng como a prova definitiva de que a obra que o Coro Perosi vai levar a 19 de Outubro à igreja de São Lourenço, e um dia depois à igreja do Seminário de São José, foi mesmo composta pelo padre Schmid.

A “Missa Regina Pacis” é a grande atracção do concerto “Música-Afecto”, mas o alinhamento do recital engloba trechos de outras composições, que no entender dos responsáveis pelo Coro Perosi transmitem diferentes formas de afecto: a obra “Ave Verum Corpus” espelha o afecto que Deus nutre pela Humanidade e tanto “Cantate Domine” como “Miserere Mei, Deus” expressam o afecto que Deus inspira à Humanidade. O grupo integra ainda no programa do concerto exemplos musicais do afecto que a Humanidade sente por Nossa Senhora (“Ave Maria”), do afecto entre os povos (“All for Love of One”) e, finalmente, do afecto que a Humanidade deve à Natureza, expressos através de temas como “Morning Hymn” e “Look at the World”.

A 19 de Outubro, “Música-Afecto” estreia na igreja de São Lourenço, às 16:00 horas. O mesmo é repetido no dia seguinte, na igreja do Seminário de São José, a partir das 18:00 horas.

M.C.