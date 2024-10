SÉ CATEDRAL ACOLHE ORAÇÃO A SÃO JUDAS TADEU ATÉ DOMINGO

O que as Novenas nos ensinam sobre a Fé?

Cerca de dez mil pessoas têm vindo a acompanhar ao longo dos últimos dias a novena “online” em honra de São Judas Tadeu, que o padre Daniel Ribeiro, SCJ, está a promover através do seu canal pessoal na plataforma YouTube. A significativa adesão atesta não só a grande devoção a um santo que foi durante séculos incompreendido e injustiçado pelos católicos de todo o mundo, mas também a popularidade de um método de oração que é quase tão antigo como a própria revelação da Palavra de Deus.

Para além da iniciativa “online”, a igreja da Sé Catedral acolhe até este Domingo, véspera da Festa litúrgica de São Judas Tadeu, uma novena presencial por intercessão do apóstolo das causas impossíveis. O santo, muitas vezes erroneamente confundido com Judas Iscariotes, suscita grande devoção em Macau e no mundo. «A Novena de São Judas Tadeu está, este ano, a ser realizada de duas formas diferentes. Por um lado, está a ser conduzida, por minha iniciativa particular, no meu canal do YouTube. Estas novenas são postadas no YouTube, na Internet, e as pessoas podem rezar no momento que lhes for mais conveniente e em diferentes locais do mundo. Há pessoas que rezam aqui em Macau, outras que rezam no Brasil, outras ainda que rezam em Portugal, ou ainda noutros países de língua portuguesa», disse o padre Daniel, em declarações a’O CLARIM. «Por outro lado, temos a novena presencial, que se realiza de há muitos anos a esta parte, na Sé Catedral. No final da Missa, rezamos a oração do Pai Nosso, a oração a São Judas, aprovada pela Igreja, a que se seguem três Pais-Nossos, três Avé Marias e três Glórias. Em Macau, há muitas pessoas que fazem esta novena e que pedem a São Judas Tadeu que interceda por aquilo que entendem ser mais urgente», acrescentou o vigário-paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

Se as novas tecnologias permitem chegar a um número potencial de fiéis na ordem dos milhões, nada substitui – reconheceu o sacerdote – a oração presencial, no seio da comunidade. Para ele, as novenas virtuais não devem ser vistas como uma alternativa ao envolvimento na vida da Igreja. São, sim, uma solução para certos dilemas com que o acelerado ritmo a que vivem as sociedades contemporâneas confrontou os católicos de todo o mundo. «A diferença entre uma novena “online” e uma novena presencial é bastante significativa. É melhor que as pessoas rezem presencialmente na igreja, em comunidade, principalmente antes ou depois da Missa. Este é o cenário ideal. Mas dadas as dificuldades com que muitas pessoas se deparam para ir à igreja, seja por causa da idade ou porque em muitos lugares onde elas moram não se celebram novenas, por ser mais prático e por dar uma maior oportunidade às pessoas para que rezem, nós criámos esta iniciativa para que as pessoas possam rezar. Mas a melhor maneira é mesmo rezar presencialmente», explicou o missionário dehoniano.

ORAÇÃO PRIMORDIAL

Prática cada vez mais popular entre os católicos de todo o mundo, ao permitir a intercessão directa junto dos santos a quem são dirigidas, a novena distingue-se das demais formas de oração. Mas sendo uma oração de súplica, a novena implica também uma caminhada de preparação para determinada efeméride litúrgica ou religiosa. Fundamentado na Bíblia, o ciclo de nove dias de oração foi celebrado pela primeira vez no Cenáculo pelos Apóstolos e a Virgem Maria, recordou o padre Daniel: «A novena não serve apenas para interceder por causas e por necessidades que as pessoas possam ter. É um período relativamente longo, de mais de uma semana, que vai ajudar as pessoas a preparem-se melhor para celebrar determinada Festa, determinada efeméride ou determinada Solenidade. Quando uma pessoa vai casar, quando tem pela frente uma actividade importante, ela tem que se preparar. A novena, mais do que pedir uma graça, é uma oportunidade, com fundamentação bíblica, para que a pessoa se prepare bem para uma celebração litúrgica, uma celebração religiosa». Mais: «A referência à primeira novena aparece no primeiro capítulo dos Actos dos Apóstolos. Os discípulos, Nossa Senhora e outras mulheres, durante nove dias rezaram em Jerusalém, no Cenáculo, aguardando a vinda do Espírito Santo. Esses nove dias significaram um período de espera e de preparação para receber Deus, o Espírito Santo que desceu sobre eles. Depois disso, a Igreja foi tendo como tradição a preparação, durante um período, para algumas celebrações especiais».

Entre as ocasiões especiais que motivam a organização de novenas, por parte das paróquias, está a preparação para a sua Festa maior, a Festa do Padroeiro. De forma geral, cabe às dioceses e aos bispos decidir as principais novenas que serão conduzidas, mas os párocos têm autonomia para dinamizar outros ciclos de oração à sua escolha: «Quem decide as principais novenas a serem feitas é o Bispo. Agora, em todas as paróquias, os párocos têm a possibilidade de escolher as novenas que vão ser feitas. Os católicos podem organizar individualmente as novenas que quiserem, seja a um santo de que sejam devotos, ou então aos grandes santos, que normalmente já são celebrados com novenas pela Igreja».

Segundo o padre Daniel, «uma novena distingue-se pelo número de dias e também na forma como ela é composta. A novena é composta por uma oração aprovada pela Igreja, uma oração ao Santo, um Pai Nosso, uma Avé Maria e o Glória ao Pai. É uma oração específica ao Santo. O Terço é uma oração de contemplação. A novena é uma oração de súplica, de pedido e de preparação».

A novena “online” a São Judas Tadeu é a segunda dinamizada este mês pelo padre Daniel – até 21 de Outubro dinamizou uma novena dedicada a São João Paulo II, de preparação para a Festa litúrgica do Papa polaco, que é celebrada anualmente pela Igreja no dia 22 de Outubro.

Marco Carvalho