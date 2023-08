GRUPO DA COMISSÃO DIOCESANA DA JUVENTUDE RECEBIDO EM LISBOA POR EX-CHEFE DA DELEGAÇÃO ECONÓMICA E COMERCIAL DE MACAU

Abraço comboniano entre a Cidade do Porto e Macau

O Centro Missionário Comboniano da Maia, nos arredores do Porto, é até Domingo a morada provisória do grupo da Comissão Diocesana da Juventude que vai participar na JMJ 2023. No Norte de Portugal, a comitiva juntou-se ao Encontro Comboniano, graças à ajuda de um velho conhecido de Macau.

O antigo chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa, Alexis Tam, recebeu no aeroporto da capital portuguesa o grupo de jovens que a Comissão Diocesana da Juventude (CDJ) enviou a Portugal para participar na Jornada Mundial da Juventude.

Macau está representado na maior peregrinação juvenil do planeta por pelo menos quatro grupos, mas a comitiva coordenada pela CDJ é a mais significativa em termos quantitativos. Os 39 jovens que integram o grupo chegaram a Portugal na manhã de terça-feira e dirigiram-se de imediato para Fátima.

Na Cova da Iria, os jovens peregrinos de língua chinesa visitaram a Basílica e o Santuário, antes de rumarem a Aljustrel para entrarem na humilde casa onde viveram os santos Francisco e Jacinta Marto. Responsável por oferecer acompanhamento espiritual à comitiva, o padre Rafael Vigolo, MCCJ, explicou de forma abreviada a narrativa das Aparições da Cova da Iria e partilhou os pontos essenciais da mensagem que a Virgem do Rosário de Fátima legou aos Pastorinhos entre 13 de Maio e 13 de Outubro em 1917.

Coordenado por Tammy Chio, vice-directora da CDJ, o grupo encerrou a peregrinação ao “Altar do Mundo” com a participação, ao final da tarde, na Eucaristia. Já depois de jantar, os jovens regressaram ao Santuário onde rezaram o Terço e participaram na Procissão das Velas.

Na quarta-feira, a delegação rumou ao Norte de Portugal. Até Domingo irá ficar alojada no Centro Missionário Comboniano da Maia, instalações que até ao final do mês servem de palco ao “World Youth Comboni Gathering”, um evento de pré-jornada proposto pela família comboniana. Os planos originais da delegação liderada por Tammy Chio previam que o grupo ficasse em Viseu, nas primeiras instalações dos Missionários Combonianos em Portugal. A alternativa chegou pela mão do padre Manuel Machado, MCCJ, antigo pároco da igreja de São José Operário. «Com a ajuda do padre Manuel Machado tínhamos originalmente planeado ficar no Seminário onde ele se encontra actualmente destacado, em Viseu. Mas uma vez que se trata de instalações para religiosos mais velhos, decidimos juntar-nos às actividades da “World Youth Comboni Gathering” e temos dormido nas instalações do Centro Vocacional da Juventude», explicou Tammy Chio, acrescentado: «Mas se nos conseguimos juntar à “World Youth Comboni Gathering” foi devido aos padres Manuel Machado e Rafael Vigolo, uma vez que esta iniciativa se destina ao jovens que se encontram actualmente a receber formação entre os Missionários Combonianos».

Por entre as dezasseis dioceses que têm acolhido ao longo dos últimos dias os participantes na Jornada Mundial da Juventude, a do Porto é que mais jovens recebeu: ao todo são mais de dezasseis mil, espalhados por dezenas de paróquias.

M.C.