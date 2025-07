PARÓQUIA DA SÉ LANÇA DESAFIO AOS FIÉIS ADULTOS

«Não tenham vergonha e façam o Crisma» Pe. Daniel Ribeiro, SCJ

A paróquia da Sé Catedral vai realizar sessões de Catecumenato, entre Setembro deste ano e Maio de 2026, num total de dez encontros de formação, com o objectivo de preparar fiéis com idade superior a dezoito anos para o Sacramento da Confirmação (Crisma).

A iniciativa destina-se aos fiéis de língua portuguesa, sendo coordenada pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ.

No ano catequético que agora terminou, a pastoral em Português registou 35 novos fiéis crismados, muitos deles adultos.

Aos fiéis que participaram na Missa Dominical da Sé Catedral do passado dia 6 de Junho, o padre Daniel lançou um desafio: «A partir de Setembro vamos abraçar juntos a missão de trazer mais fiéis à Igreja para receberem o Crisma. Se conhecerem algum adulto que frequente a Igreja, mas que ainda não tenha sido crismado, e que tenha mais de dezoito anos de idade, conversem com ele, convidem-no e façam o possível para que venha à igreja [da Sé Catedral] a partir do próximo mês de Setembro».

Em termos de calendário, o vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa especificou: «A cerimónia de imposição do Crisma será realizada a 24 de Maio de 2026, dia da Solenidade do Pentecostes. Caso alguém ainda não tenha feito a Primeira Comunhão, também receberá formação para a fazer no mesmo dia. Já quem não tiver sido baptizado, sê-lo-á durante a Vigília Pascal [4 de Abril de 2026]».

O sacerdote defendeu que «todos os adultos deveriam ser crismados», pois no seu entender «quem não foi crismado não deve ficar em paz com o seu coração, sem antes resolver essa missão», concluindo com mais um alerta: «Sejam missionários e ajudem as pessoas não crismadas a receberem o Crisma».

Actualmente, a paróquia da Sé Catedral tem inscritas 102 crianças e jovens na Catequese em Português. Já este fim-de-semana vai ser realizado um retiro para jovens, estando esta iniciativa enquadrada num conjunto de actividades pensado pela Paróquia para as férias escolares de Verão.

Com o apoio das suas famílias, os jovens da Catequese têm confeccionado bolos e arranjado cabazes de fruta, para além de outros produtos, e colocado à venda no adro da igreja da Sé aos Domingos. As receitas das vendas servirão para custear as despesas inerentes às actividades da Catequese.

Para o padre Daniel, é importante que se continue a rezar pelos jovens, não deixando também estes de cumprir com as suas obrigações, mesmo durante as férias de Verão. «De Deus não tiramos férias! Viajem, passeiem, mas continuem firmes na fé», disse.

J.M.E.