PRIMEIRO “CARNAVAL” DOS MISSIONÁRIOS DIGITAIS CHINESES TEVE LUGAR EM TAIPÉ

A Missão de Evangelizar na Era Digital

O primeiro “Carnaval” dos Missionários Digitais Chineses realizou-se entre os dias 13 e 15 de Junho, em Taipé, sob o tema “Peregrinos da Esperança: Construindo Pontes de Diálogo entre a Igreja e a Sociedade”. Missionários católicos de Macau, Hong Kong, Taiwan e Malásia reuniram-se para explorar e reforçar a missão de evangelizar na Era Digital.

Na cerimónia de abertura, o arcebispo D. Thomas Chung An-zu, da arquidiocese de Taipé, transmitiu uma mensagem em vídeo, tendo expressado a sua alegria pela participação de numerosos parceiros da Comunicação Social, bem como de entusiastas e criativos: «O ano de 2025 é a celebração do Ano Jubilar da Esperança pela Igreja, e todos nós somos convidados a ser peregrinos da esperança, levando fé e amor para espalhar a esperança entre as pessoas. Através dos Meios de Comunicação, das imagens e das vozes, vós partilhais o Evangelho de Jesus, que é precisamente o testemunho e a proclamação do Evangelho desta era com grandes necessidades».

D. Thomas Chung também rezou para que Deus conceda sabedoria e coragem ao recém-nomeado Papa Leão XIV, para que o Santo Padre conduza a Igreja no caminho da esperança. De seguida, deu as boas-vindas aos participantes, esperando que o evento promovesse o incentivo mútuo e a colaboração entre todos.

O encontro de três dias contou com sessões de partilha de profissionais da Comunicação Social de diferentes regiões, que partilharam os seus esforços para a evangelização. Entre os oradores esteve o padre Pedro Chia, do Gabinete de Comunicação da Província Chinesa da Companhia de Jesus, que partilhou as suas experiências e desafios ao trabalhar na secção chinesa do portal de notícias Vatican News, como, por exemplo, a entrevista que o falecido Papa Francisco lhe concedeu.

Por sua vez, a irmã Karen, das Filhas de São Paulo, partilhou algumas das suas ideias, enfatizando a importância do pensamento crítico para os criadores de conteúdos, comunicadores e para as audiências dos Meios de Comunicação Social, no actual panorama mediático. A irmã Karen destacou a necessidade de se compreender a «linguagem» dos media por forma a transmitir mais eficazmente a mensagem autêntica do Evangelho.

Representantes leigos de várias entidades da diocese de Macau também participaram na primeira edição do evento, incluindo Francisco Lio, director do Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social; Magdalena Chan, directora do Gabinete da Comissão Diocesana para a Formação Catequética; Irene Ma, funcionária do Gabinete da Comissão Diocesana da Juventude; Jacqueline Leong, directora do Centro Maria; Ambrose Lei, representante da Juventude; e Jasmin Yiu, editora da Secção Chinesa d’O CLARIM. Cada um explicou o modo como executam as tarefas profissionais que lhes são atribuídas, com vista ao cumprimento da missão de evangelizar e de formar as comunidades a que as suas tarefas se dirigem.

Evangelizadores digitais de diversas origens culturais partilharam as suas histórias, experiências e trabalhos, revelando algumas das infinitas soluções dos “Meios de Comunicação em Cristo”. Os participantes concordaram que a evangelização digital não é um esforço solitário, mas uma jornada de cooperação, guiada pelo Espírito Santo. O evento não só promoveu e reforçou as relações entre os profissionais da Comunicação Social Católica, como lançou as bases para a cooperação e a criação conjunta, a curto prazo.

Para o encontro foram convidadas assistentes sociais de duas organizações locais de Taiwan, a fim de debater algumas questões prementes, como a pobreza e a violência doméstica, e a forma como os media digitais podem aumentar a consciência das populações para estes flagelos.

O centro juvenil jesuíta MAGIS foi um dos convidados da iniciativa, com o objectivo de promover o diálogo espiritual e orientar alguns momentos do programa. Depois de constituídos pequenos grupos, os mentores fomentaram a troca construtiva de opiniões, o que permitiu aos participantes e a alguns jovens de Taiwan reflectiram e discutirem os males resultantes da pobreza em diferentes contextos sociais. Houve também vários momentos de oração.

O “carnaval” foi organizado pela Holy Summit Limited Taiwan Branch (Hong Kong), com a ajuda de outras entidades como a Kuangchi Program Service. Fundada por dois leigos católicos, a Holy Summit tem como principal objectivo recorrer às redes sociais para fins evangelizadores, no intuito de criar obras que ajudem as pessoas a se encontrarem com Jesus.

A directora-geral da Holy Summit, Lucia Chang, disse a’O CLARIM que o evento demorou dois anos a preparar, tendo a responsável encontrado inspiração no diálogo com Deus. «Durante um momento de reflexão, Deus inspirou-me a organizar esta “exposição media” com o objectivo de promover o intercâmbio e a cooperação no mundo digital para a evangelização».

Segundo a mesma responsável, o tema do certame foi inspirado nas mensagens do Dia Mundial das Comunicações Sociais da Igreja e na iniciativa do Vaticano “Missionários Digitais e Influenciadores Católicos”.

A concluir, Lucia Chang afirmou: «No processo de intercâmbio, Deus está presente entre nós. O Seu amor impele-nos a sermos Suas testemunhas, compartilhando o Seu amor e bondade. Estou profundamente grata pela partilha e presença dos participantes. Esta não é apenas uma plataforma de intercâmbio, mas uma jornada de acompanhamento guiada pelo Espírito Santo».

Oscar Chang, gestor de projectos da Holy Summit, sublinhou que o facto de conhecer evangelistas de diferentes regiões permitiu-lhe aprofundar o conceito de “missionário digital”. «Evangelizar não é perseguir métricas mundanas, mas sim unir ao espírito de Jesus Cristo. Quando oferecemos os nossos cinco pães e dois peixes, os Seus milagres podem acontecer nas plataformas digitais. A arte é um dom de Deus e ao infundirmos a beleza de Deus nas criações as obras podem transcender a mera informação para tocar os corações e tornar-se bênçãos eternas».

A primeira edição do “Carnaval” dos Missionários Digitais Chineses acendeu a chama da evangelização digital com características chinesas, sendo agora esperadas mais edições no futuro. Os participantes expressaram a vontade de continuarem a criar conteúdos no mundo digital, e por meio da fé, do amor e da esperança servirem de ponte para o diálogo entre a Igreja e a sociedade. Na prática, trata-se de espalhar o amor de Deus a todos os cantos do mundo, através dos Meios de Comunicação Social.

Jasmin Yiu em Taipé