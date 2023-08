COMUNIDADE PORTUGUESA DA DIOCESE DE MACAU REZOU EM FÁTIMA PELAS INTENÇÕES DOS CATÓLICOS DO TERRITÓRIO

Já estamos em Portugal!

Fátima foi a primeira paragem do grupo de jovens da comunidade de língua portuguesa da diocese de Macau, que está em Portugal para participar na Jornada Mundial da Juventude. Na terça-feira, três jovens fiéis rezaram o Terço na Capelinha das Aparições.

Em representação da comunidade de língua portuguesa da diocese de Macau, três jovens rezaram o Terço na Capelinha das Aparições, em Fátima, ao final da tarde da passada terça-feira. Estes integraram um primeiro grupo constituído por dezenas de peregrinos, que horas antes aterrou no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, num voo proveniente de Helsínquia (Finlândia).

Na capital portuguesa, o grupo liderado pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, foi recebido por familiares de alguns dos jovens e por membros das famílias que acolhem a delegação, até segunda-feira, na paróquia de Alqueidão da Serra, situada a poucos quilómetros de Fátima. «Estamos a treze quilómetros de Fátima, numa região de montanha. As famílias são muito acolhedoras. É um povo simpático, que trabalha nas actividades agrícolas, até porque esta é uma zona eminentemente rural. Estamos muito satisfeitos», disse o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

Dada a proximidade ao “Altar do Mundo”, o Santuário de Fátima foi a primeira paragem no itinerário da deslocação de duas semanas que o grupo faz a Portugal, tendo em vista a participação na JMJ de Lisboa. Na Cova da Iria, os jovens peregrinos protagonizaram um primeiro momento de fé. «A data prevista de chegada a Alqueidão da Serra, tanto para o grupo de Macau, como para um grupo proveniente da Polónia era quarta-feira [dia 26]. Mas dez pessoas do grupo de Macau acabaram por chegar antecipadamente a Lisboa no dia 25. Chegaram ao final do dia, numa ligação aérea a partir da Finlândia, que lhes deu a oportunidade de conhecer Helsínquia, a capital», explicou o padre Daniel. «Ao chegaram a Lisboa, tinham algumas pessoas à sua espera. Normalmente, nos aeroportos, há sempre voluntários da Jornada Mundial da Juventude que ajudam a orientar quem chega. Mas estavam também alguns familiares destes jovens, que os levaram até Fátima. Em Fátima, participaram na recitação do Terço, sendo que três rezaram o Terço na Capelinha das Aparições. Logo que terminaram, foram para casa das pessoas que os acolhem e jantaram», acrescentou.

A reunião de todo o grupo de Macau viria então a acontecer na tarde de quarta-feira, dia em que a Igreja Matriz de Alqueidão da Serra foi palco de um momento particularmente importante para a delegação do território, uma celebração da universalidade da Fé Católica em que participaram paroquianos locais e os jovens de Macau e da Polónia. «A maioria dos jovens chegou no dia 26, no período da tarde, em conjunto com os jovens polacos. De Lisboa, partiram directamente para casa das famílias de acolhimento. A comunidade de língua portuguesa ficou responsável por celebrar a Missa às 18:00 horas. Na celebração participaram também os paroquianos de Alqueidão da Serra», referiu o padre Daniel.

ACOLHIDOS DE CORAÇÃO ABERTO

A pequena Freguesia, pertencente ao Concelho de Porto de Mós, é uma das muitas que de Norte a Sul de Portugal já acolheram nos últimos dias mais de setenta mil jovens peregrinos, idos dos quatro cantos do planeta. Para além da delegação de 31 representantes de Macau, Alqueidão da Serra recebe vinte jovens polacos. Segundo o padre Daniel, o acolhimento dado aos peregrinos, independentemente do idioma, muito dificilmente poderia ter sido mais encorajador: «A recepção foi muito boa. É possível perceber que as pessoas já se estavam a preparar há muito tempo para receber o nosso grupo. Fomos acolhidos de forma muito agradável, com um momento de convivência. Mesmo as pessoas não se conhecendo anteriormente, foi um momento muito agradável. Conseguimos perceber o carinho e a disponibilidade com que eles acolheram o grupo».

Ontem, os jovens de Macau passaram o dia no Santuário de Fátima, onde chegaram com a missão de rezar pelas intenções dos católicos do território, após uma caminhada de cinco quilómetros. «Na quinta-feira começou a programação local propriamente dita e a participação em iniciativas organizada pela diocese de Leiria-Fátima. Realizámos uma pequena peregrinação até Fátima. Dos treze quilómetros de distância que separam Alqueidão da Serra do Santuário, cinco foram feitos a pé», contou o padre Daniel.

Para hoje, sexta-feira, em Porto de Mós, está prevista a participação em jogos de pistas, numa iniciativa que vai reunir na sede de Concelho cerca de quatrocentos jovens de várias partes do mundo, que se encontram alojados na vigararia.

Da parte da tarde, os jovens peregrinos deverão visitar um dos principais ex-libris da região, as Grutas de Mira d’Aire.

Para este fim-de-semana estão reservadas outras iniciativas. Amanhã, sábado, Leiria acolhe um encontro com todos os jovens que foram recebidos pela Diocese. No Domingo, o intercâmbio e a partida ao encontro do outro volta a estar centrada em Alqueidão da Serra, com a participação dos peregrinos de Macau e da Polónia na Eucaristia Dominical. Durante a celebração estão previstos momentos de partilha intercultural.

Marco Carvalho