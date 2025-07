CHEFE DO EXECUTIVO ENCONTROU-SE COM REPRESENTANTES RELIGIOSOS

Sam Hou Fai elogia contributo para a harmonia social

O Chefe do Executivo encontrou-se com representantes das várias associações religiosas de Macau, na última terça-feira. Durante o encontro, Sam Hou Fai abordou o desenvolvimento actual dos assuntos religiosos e a harmonia e estabilidade sociais, entre outros temas.

Sam Hou Fai começou por agradecer às diversas associações religiosas pelo apoio prestado ao trabalho do Governo, assim como o contributo dado à manutenção da harmonia e estabilidade sociais. Frisou ainda que, de acordo com o estipulado na Lei Básica, os residentes de Macau gozam de liberdade de crença religiosa, sendo que o Governo da RAEM sempre respeitou as diversas religiões.

Sam Hou Fai sublinhou que as associações de cariz religioso sempre aderiram ao espírito de fraternidade, inclusão e respeito mútuo, desempenhando um papel de estabilidade importante durante o estímulo do desenvolvimento social, esperando que as mesmas entidades continuem a transmitir energias positivas à população.

O mesmo responsável apontou igualmente que, desde 2021, as diversas associações religiosas têm co-organizado várias actividades culturais e de intercâmbio, o que tem gerado um reforço da interacção e aprofundamento contínuo dos conhecimentos.

No encontro estiveram representantes de cinco ramos religiosos (Budismo, Cristianismo, Taoísmo, Islamismo e Bahá’í).