DIOCESE DE MACAU NA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023

Momentos

O grupo de jovens peregrinos de língua portuguesa da diocese de Macau cumpriu um vasto programa de actividades antes e durante a Jornada Mundial da Juventude.

A delegação liderada pelos padres Daniel Ribeiro, SCJ, e Eduardo Emilio Agüero, SCJ, foi acolhida nos primeiros dias por famílias em Alqueidão da Serra, uma aldeia localizada a treze quilómetros de Fátima. A primeira de muitas peregrinações foi precisamente ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima e a locais a ele adjacentes.

Em Alqueidão da Serra os jovens de Macau participaram em várias cerimónias religiosas e actividades lúdicas, integradas no programa intitulado “Dias nas Dioceses”. O ponto alto destes dias foi a missa celebrada pelo bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas.

Já em Lisboa, palco da Jornada Mundial da Juventude, os jovens visitaram algumas das principais artérias da capital portuguesa, não deixando de subir à estátua do Cristo Rei, situada na cidade de Almada, na margem esquerda do Tejo, para dali desfrutarem da vista sobre as duas cidades banhadas pelo rio.

Com a chegada do Papa Francisco a Portugal, o foco centrou-se no programa preparado para a JMJ 2023. Todos os dias, os jovens peregrinos realizaram o percurso entre Lisboa e Charneca de Caparica, onde ficaram hospedados, com o objectivo único de estar, ouvir e rezar junto ao Santo Padre.

Agora, segue-se Seul, em 2027. Fotos: Pe. Eduardo Emilio Agüero, SCJ

J.M.E.