VIA-SACRA TODAS AS SEXTAS-FEIRAS DURANTE A QUARESMA

“QR Code” para donativos na Sé

Todas as sextas-feiras, durante a Quaresma, às 17:00 horas, há Via-Sacra na igreja da Sé Catedral. A primeira reza da Via-Sacra está marcada para hoje, 24 de Fevereiro, tendo a última Via-Sacra lugar no dia 7 de Abril. O anúncio foi feito na missa do passado Domingo pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ.

PASTORINHOS DE FÁTIMA –Na mesma ocasião, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa lembrou que no dia seguinte, 20 de Fevereiro, a Paróquia iria celebrar a Memória dos Pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marto.

Em Portugal, a data foi assinalada com “uma novena, um retiro, momentos de veneração aos túmulos e um concerto”, noticiou o Santuário de Fátima.

Na mesma nota de Imprensa, a instituição refere que “a seis meses da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, e da visita do Papa que canonizou os santos Francisco e Jacinta Marto, a Fátima, o Santuário promove várias iniciativas que destacam a espiritualidade e o carisma das duas crianças que continuam hoje a servir de modelo para jovens e menos jovens em todo o mundo”.

DONATIVOS POR “QR CODE” –Os fiéis que desejarem fazer um donativo para a paróquia da Sé poderão faze-lo à porta da igreja da Sé Catedral com recurso aos meios electrónicos de pagamento. Esta opção é válida todos os Domingos, estando disponível um “QR Code” (Código QR) na antecâmara de acesso à igreja.

J.M.E.