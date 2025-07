SOCIEDADE DO VERBO DIVINO “APADRINHOU” OS NOVOS SACERDOTES

Antigos alunos do Seminário de São José ordenados em Hong Kong

Dois antigos alunos da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José concluíram com sucesso o caminho para o Sacerdócio, a 28 de Junho. Oriundos do Vietname, Joseph Nguyen Van Than e Thaddeus Dao Duy Thien foram ordenados padres na diocese de Hong Kong, numa cerimónia presidida pelo cardeal D. Stephen Chow, SJ.

A Catedral da Imaculada Conceição, em Hong Kong, acolheu no final do mês passado a cerimónia de ordenação de dois novos sacerdotes com fortes ligações a Macau. Nascidos no Vietname, os padres Joseph Nguyen Van Thanh, SVD, e Thaddeus Dao Duy Thien, SVD, completaram a formação teológica na Faculdade de Estudos Religiosos e de Filosofia da Universidade de São José (USJ), antes de ganharem experiência pastoral ao serviço de várias paróquias em Hong Kong.

Ambos missionários da Sociedade do Verbo Divino, os padres Joseph e Thaddeus completaram a sua caminhada rumo ao Sacerdócio a 28 de Junho, dia em que também se celebrou a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Os dois presbíteros foram ordenados sob liturgia solene, presidida pelo cardeal D. Stephen Chow, SJ. A cerimónia contou com a participação de mais de setecentas pessoas, entre familiares, membros da comunidade vietnamita radicada em Hong Kong, católicos provenientes de diferentes paróquias da vizinha Região Administrativa Especial e missionários da Sociedade do Verbo Divino, radicados em diferentes países da Ásia Oriental.

A Missa Solene de Ordenação Sacerdotal foi concelebrada por mais de meia centena de sacerdotes. Entre os concelebrantes estiveram o padre John Kennedy, SVD, superior da Província Sul-Coreana da Sociedade do Verbo Divino, o padre Johnson Dhos, SVD, superior distrital da Sociedade do Verbo Divino para Macau e Hong Kong e o Cardeal D. Joseph Zen, bispo emérito de Hong Kong.

Na homilia que proferiu, D. Stephen Chow lembrou as responsabilidades inerentes ao Sacerdócio e destacou o papel dos padres como colaboradores dos bispos, aos quais é confiada a missão de proclamar o Evangelho e de guiar uma porção do povo de Deus. O actual bispo de Hong Kong encorajou os dois ordinandos a viverem a fé com integridade e a trabalharem para a união da Igreja por meio do seu ministério.

Por seu lado, o padre Johnson Dhos, SVD, que acompanhou a formação espiritual e teológica dos dois novos padres ao longo dos últimos anos, lembrou e agradeceu os sacrifícios feitos pelas famílias dos jovens e pediu aos presentes para rezar pelo sucesso das missões que lhes foram confiadas. «Estes dois homens deixaram o seu país Natal para servir em Hong Kong e na Coreia do Sul. Para tal, terão que abraçar novas culturas, ao mesmo tempo que levam a cabo a missão de evangelizar. O percurso de vida de ambos encarna na perfeição o desígnio assumido pela nossa Congregação, de levar a luz de Cristo a todos os cantos da Terra», disse, citado pelo Sunday Examiner, o jornal da diocese de Hong Kong.

Depois de ordenado, o padre Thaddeus Dao celebrou a primeira missa na igreja da Sagrada Família, na paróquia de Choi Hung, enquanto o padre Joseph Nguyen fê-lo na na igreja da Visitação, em Tung Chung.

Marco Carvalho