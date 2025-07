IGREJA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ACOLHE AMANHÃ “O MESSIAS”, DE FRIEDRICH HÄNDEL

Violoncelista Ka-Wai Yu leva música sacra ao Seminário de São José

A igreja do Seminário de São José recebe, a 19 de Julho, o concerto “Ressonância Celestial – Música Sacra para Violoncelo e Órgão no Centro Histórico de Macau”. O recital, que traz ao território músicos dos Estados Unidos e de Hong Kong, é promovido pela Comissão Diocesana da Liturgia, no âmbito da série de concertos do “Ciclo de Apreciação de Música Sacra”.

A iniciativa arrancou em finais de Novembro passado, com a dinamização, também na igreja do Seminário de São José, de um concerto de Natal interpretado pelo Coro Tallis Vocalis, de Hong Kong. Desde então, a Comissão Diocesana da Liturgia tem vindo a promover recitais de música sacra pelo menos uma vez por mês, em várias igrejas de Macau.

Desta feita, o esplendor barroco da igreja do Seminário de São José volta a ser o palco escolhido para acolher um sarau musical centrado em dois instrumentos – órgão e violoncelo – e nos compositores Johann Sebastian Bach, Franz Liszt, Franz Schubert e Camille Saint-Saëns.

A’O CLARIM, Andrew Leung, director musical do Coro Diocesano de Macau, explicou: «Ao longo dos últimos nove meses, organizámos doze recitais no âmbito do “Ciclo de Concertos de Apreciação de Música Sacra”. Por Macau passaram músicos locais e artistas de todo o mundo, provenientes de países e regiões como Hong Kong, Inglaterra, Escócia, Estados Unidos e Alemanha. É maravilhoso poder ver rostos conhecidos, que regressam todos os meses para assistir aos concertos e é sempre bom encontrar gente nova nas nossas igrejas, aliciada por estes encontros musicais. Poder trazer música sacra às nossas igrejas é algo que nos deixa muito satisfeitos».

O concerto tem o reputado violoncelista Ka-Wai Yu como figura de proa. Professor-associado de música na Universidade de Tecnologia do Utah, onde ensina violoncelo e música de câmara, Ka-Wai Yu é actualmente o violoncelista principal da Orquestra Sinfónica do Sudoeste, com sede em Saint George, nos Estados Unidos. Nascido em Hong Kong, tem no currículo actuações com algumas das mais conhecidas orquestras de música de câmara do mundo. «Ka-Wai Yu é o solista em destaque neste concerto. Vai ser acompanhado pela organista local Carol Sou e por Erma Lee, organista de Hong Kong. É uma performance colaborativa na qual o violoncelo interage com o órgão», salientou Andrew Leung.

Com início às 15:00 horas, o concerto tem entrada gratuita.

O “MESSIAS”, NA PARÓQUIA DE FÁTIMA

“O Messias” é o segundo concerto, este mês, a ter lugar numa igreja de Macau. Já amanhã, 12 de Julho, a igreja de Nossa Senhora de Fátima acolhe um concerto que propõe revisitar alguns dos mais conhecidos movimentos da mais famosa das obras de Georg Friedrich Händel, “O Messias”.

Executado pela Orquestra Barroca de Macau, em colaboração com a Orquestra Filarmónica Juvenil de Macau e com a Orquestra Barroca de Cantão, o espectáculo reúne músicos e coristas da região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, para uma entusiasmante interpretação de uma das mais apreciadas obras-primas do repertório clássico. Antigo director musical da Orquestra Barroca de Cantão, o maestro Johann Ho vai dirigir a Orquestra Barroca de Macau, num concerto que traz ao território as sopranos Janice Cheang, Joey Tam e Jocelyn Yu; o tenor He Yuhao; e a contralto Mei Yingyi.

Com um custo de vinte patacas, o concerto tem o arranque previsto para as 16 horas e 30.

M.C.