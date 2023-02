NOVO CÔNSUL-GERAL DE PORTUGAL SENSIBILIZADO COM EMPENHO DA DIOCESE DE MACAU

Inscrições para a JMJ de Lisboa continuam abertas

Continuam abertas as inscrições para a participação de jovens entre os 15 e os trinta anos de idade na Jornada Mundial da Juventude, a ter lugar em Lisboa entre 1 e 6 de Agosto deste ano.

Na missa do passado Domingo, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, reiterou o convite aos pais e encarregados de educação para inscreverem os filhos, com vista à participação de uma delegação de jovens de Macau no certame internacional.

«No final do mês de Julho e no mês de Agosto, um grupo de jovens, mais alguns sacerdotes e seminaristas, irão encontrar-se com o Papa na Jornada Mundial da Juventude. Os jovens, entre os 15 e os trinta anos de idade que tiverem interesse em participar no encontro, podem procurar o Padre [Daniel], um catequista ou um seminarista, para obterem maiores informações», disse o padre Daniel, vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

ALEXANDRE LEITÃO AGRADADO

O novo cônsul-geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Alexandre Leitão, afirmou que está sensibilizado com a iniciativa da diocese de Macau em levar uma delegação de jovens a Lisboa, a fim de participar na Jornada Mundial da Juventude.

Em reacção a uma declaração proferida por um representante d’O CLARIMno encontro que teve com profissionais de Órgãos de Comunicação Social em Português e Inglês, na passada sexta-feira, 17 de Fevereiro, Alexandre Leitão revelou satisfação pelo que tem observado em relação ao papel da Igreja Católica em Macau, tendo na mesma ocasião assumido a sua condição de católico.

Há um mês em funções na RAEM, o diplomata tem granjeado simpatia junto dos fiéis de língua portuguesa, nomeadamente das paróquias da Sé e de Nossa Senhora do Carmo.

No referido encontro, revelou que pediu uma audiência com o bispo D. Stephen Lee, estando a aguardar resposta por parte do Paço Episcopal.

J.M.E.