TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (58)

Por que dizemos que Jesus está no centro da Catequese?

Quando nos apresentam o Catecismo é-nos ensinado que este consiste em quatro partes: Credo, Mandamentos, Sacramentos e Oração. Mas se examinarmos mais de perto estas quatro partes, verificamos que todas convergem para Jesus Cristo. E por isso podemos dizer que quando estudamos ou ensinamos o Catecismo não estamos apenas a estudar ou a ensinar um conjunto de crenças, regras ou rituais. Aprendemos, acima de tudo, que há uma Pessoa, Jesus Cristo, pois Ele resume na Sua própria vida tudo o que necessitamos de aprender.

O ponto 427 do Catecismo da Igreja Católica refere: “Na catequese, é Cristo, Verbo Encarnado e Filho de Deus, que é ensinado; tudo o mais é-o em referência a Ele. E só Cristo ensina. Todo e qualquer outro o faz apenas na medida em que é seu porta-voz, consentindo em que Cristo ensine pela sua boca (…). Todo o catequista deveria poder aplicar a si próprio a misteriosa palavra de Jesus: «A minha doutrina não é minha, mas d’Aquele que Me enviou(Jo., 7, 16)»”.

Para que possamos entender melhor este ensinamento, é importante recordarmos dois dados a respeito de Jesus Cristo:

1– Ele é o Cristo. Significa que Ele é Sacerdote, Profeta/Professor e Rei/Pastor. “[A palavra] Cristo vem da tradução grega do termo hebraico ‘Messias’, que quer dizer ‘ungido’. Só se torna nome próprio de Jesus porque Ele cumpre perfeitamente a missão divina que tal nome significa. Com efeito, em Israel eram ungidos, em nome de Deus, aqueles que Lhe eram consagrados para uma missão d’Ele dimanada. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raros casos, dos profetas. Este devia ser, por excelência, o caso do Messias, que Deus enviaria para estabelecer definitivamente o seu Reino. O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote mas também como profeta. Jesus realizou a expectativa messiânica de Israel na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei” (Catecismo da Igreja Católica, nº 436).

2– Jesus disse que era o Caminho, a Verdade e a Vida (João 14:6).

E como é que estes factos explicam que Jesus Cristo esteja no centro da Catequese, e que o Credo, um código e um culto girem à Sua volta?

O Credo– Por seu intermédio temos conhecimento de Deus, de nós próprios e do mundo. E quem é que nos ensina sobre tal? É Jesus Cristo, que desempenha o seu papel como Profeta/Professor! Ele ensina-nos sobre o Pai: «E já que me conhecem ficam a conhecer também o Pai. E desde agora ficam a conhecê-lo porque o viram(João 14:7)». Ele ensina-nos sobre Ele próprio. Ele ensina-nos sobre o Espírito Santo: «Quando vier o Defensor que vos hei de enviar de junto do Pai, o Espírito de verdade que procede do Pai, há de dar testemunho acerca de mim (João 15:26)». Ele ensina-nos sobre nós próprios porque «não precisava que o informassem acerca das pessoas, porque sabia muito bem o que há dentro de cada um (João 2:25)». Ele ensina-nos sobre o mundo porque «todas as coisas foram feitas por meio Dele, e sem Ele nada foi criado (João 1:3)». Jesus ensina a Verdade. Ele é a Verdade através da qual conhecemos outras verdades.

Os Mandamentos(Código) – São como sinais de trânsito que nos mostram o caminho para a felicidade infinita que os nossos corações anseiam. Cristo, como Rei e Pastor, conduz-nos pelo caminho certo, o qual se resume à Sua própria vida. Ele é a referência, o padrão, o modelo no qual devemos padronizar as nossas vidas e pelo qual seremos julgados no final das nossas vidas.

Os Sacramentos e Oração(Culto) – Através dos Sacramentos e da Oração, Deus abençoa o homem e o homem abençoa a Deus (Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, nº 221), através de Jesus Cristo, que é Eterno e Sumo Sacerdote (CCIC, nº 233). É através Dele que temos Vida: «Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna(João 6:54)». E é através Dele que oferecemos as nossas vidas ao Pai: «Peço-vos pelo amor de Deus que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que Lhe devem prestar(Romanos 12:1)».

Jesus Cristo é o centro de todas as catequeses porque Ele é o Profeta que ensina a Verdade (Ele próprio), o Rei ou Pastor que mostra o Caminho (Ele próprio), e o Sacerdote que dá a Vida (Ele próprio).

Jesus Cristo é a Boa Nova.

Pe. José Mario Mandía