SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ ACOLHE MOSTRA DE PINTURA

João Paulo II pelo olhar de Joanna Sobcyzk-Pająk

O Seminário de São José acolhe até à próxima segunda-feira a exposição “João Paulo II. Pessoas e lugares”, uma mostra de pintura que reúne quase duas dezenas de obras da autoria da artista plástica polaca Joanna Sobcyzk-Pająk, que têm a figura e o legado de Karol Wojtyla como aspecto central.

O pontífice polaco, visto como um dos artífices do fim dos regimes comunistas na Europa de Leste, nasceu faz no próximo ano um século. Joanna Sobcyzk-Pająk e a Universidade Pontifícia João Paulo II, em Cracóvia, anteciparam-se à celebração da efeméride e vão promover, já no início de Julho, uma exposição evocativa da vida e do legado espiritual de São João Paulo II. «Estou a preparar uma exposição que vai decorrer em Cracóvia para assinalar os cem anos do nascimento do Papa João Paulo II», revelou a artista plástica a’O CLARIM. «Com a exposição tenciono assinalar, de facto, várias efemérides. Está a fazer quarenta anos da primeira visita de Karol Wojtyla à Polónia enquanto Papa, uma deslocação que é para nós também um motivo de celebração. Macau e Cracóvia são os dois primeiros lugares a receber esta exposição. De certo modo Macau antecipou-se mesmo a Cracóvia», explicou Joanna.

A exposição, que se encontra patente ao público no Seminário de São José até à próxima segunda-feira, é uma versão abreviada da mostra que deverá ser inaugurada em Cracóvia a 2 de Julho. Ao território, a artista trouxe dezanove pinturas. Intitulada “João Paulo II. Pessoas e lugares” reflecte a postura de grande humildade que o Pontífice soube transmitir à Igreja e ao mundo. «Deparei-me com alguma dificuldade para dar um nome a esta exposição, uma vez que as pinturas são muito diferentes. Optei finalmente por este título. O Papa João Paulo II esteve presente em tantos lugares e esteve tão perto de tantas personalidades, de tantas pessoas, que este me pareceu o título mais indicado», confessou a artista plástica.

Quase quinze anos após a sua morte, João Paulo II continua a ser uma figura de referência na sua Polónia natal. Joanna Sobcyzk-Pająk fala de Karol Wojtyla como uma inspiração e assume o desejo de que a arte que produz possa aproximar os outros do seu legado. «João Paulo II é uma figura muito importante para o povo polaco. Em termos pessoais, continua a ser para mim uma referência. É o Papa da minha infância e da minha juventude, do período em que a minha personalidade se formou», sublinhou a jovem pintora, concluindo de seguida: «Como artista, como alguém que procura inspirar os outros com o seu trabalho e a sua arte, acho que o meu trabalho é uma boa forma de levar os outros a um maior conhecimento de uma personalidade como João Paulo II».

Arcebispo de Cracóvia entre 1964 e 1978, Karol Wojtyla faleceu a 2 de Abril de 2005, aos 84 anos. Foi canonizado pela Igreja Católica menos de uma década depois, a 27 de Abril de 2014.

Marco Carvalho