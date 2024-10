IAO HON RECEBE MOSTRA SOBRE 25 ANOS DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Igreja celebra aniversário

O Jardim do Iao Hon, no Bairro da Areia Preta, acolhe a partir de 27 de Outubro a exposição “Águia, Abre as Asas: Vem e Vê”. Organizada pela paróquia de São José Operário, a iniciativa encerra o ciclo de comemorações dos 25 anos da inauguração da última igreja edificada em Macau.

A mostra, que combina fotografia e documentação de natureza cronológica, passa em revista os momentos fundamentais de um quarto de século de evangelização na Zona Norte da cidade. Vai estar patente ao público até 3 de Novembro.

«A exposição vai estar patente ao público no Jardim do Iao Hon, frente ao Mercado, num local com muito movimento. É por isso uma oportunidade para que um maior número de pessoas possa ficar a conhecer a presença da Igreja naquela zona da cidade e o trabalho que a Paróquia desenvolveu nos últimos 25 anos», explicou a’O CLARIM o vigário da paróquia de São José Operário, padre Rafael Vigolo, MCCJ.

Ao longo do último ano, a mais jovem paróquia da diocese de Macau assinalou a efeméride com a dinamização de certames de variada índole, desde concertos a “workshops” de oração, num programa de comemoração que levou ainda um pequeno grupo de peregrinos a Taiwan.