REVISTA BOA NOVA – ATUALIDADE MISSIONÁRIA COMEMORA 100 ANOS

O CLARIM associa-se ao centenário da revista Boa Nova – Atualidade Missionária, com a qual tem uma parceria há já vários anos. A publicação dos artigos da Boa Nova n’O CLARIM são um motivo de orgulho para o nosso jornal. Nestas páginas reproduzimos dois artigos referentes a esta efeméride, da autoria dos padres Rui Ferreira e Adelino Ascenso.

100 Anos em Missão

Em 1924, os nossos antecessores tinham perfeita consciência da urgência de comunicar a Boa Nova, partilhar a missão e criar redes. Para isso, fundaram “O Missionário Católico” e a Escola Tipográfica das Missões, deixando esta preciosa herança à Sociedade Missionária. Nós somos seus herdeiros e continuadores. Com gratidão e alegria, sigamos juntos, com Cristo, nos caminhos sempre novos da missão, cientes de que evangelizar é comunicar o Belo, o Bom e o Verdadeiro.

A semente caiu em boa terra e deu muito fruto (cf. Mc., 4, 9). A Sociedade Missionária começou com apenas cinco membros que, em 1937, partiram para Moçambique. Não pequemos contra a esperança. Não tenhamos medo da pequenez, pois o poder de Deus manifesta-se precisamente aí. Um pedacinho de fermento é capaz de levedar toda a massa. Hoje, os frutos da missão são bem visíveis e alastraram pelo mundo inteiro. Demos graças a Deus, pois muito bem foi feito através dos nossos missionários e de tantas pessoas que eles tocaram e a eles se uniram em missão. A maior parte do bem e do belo da missão permanece escondido em Deus, que vê o que está oculto e há-de recompensar, quando chegar a hora.

Porém, no que depender de nós, a luz deve ser colocada o mais alto possível, para que possa iluminar. Assim também nós, à semelhança do Baptista, somos enviados como testemunhas da Luz (cf. Jo., 1, 7). É como o mistério da lua que, reflectindo a luz do Sol, ilumina a noite escura deste mundo. E quanto mais escura for a noite, mais ela brilha. Em cem anos, o mundo mudou – e mudará muito mais, rapidamente – a Igreja mudou e a SMBN (Sociedade Missionária da Boa Nova) mudou, mas a missão de Jesus, que nos é confiada, continua sempre Boa, Bela e Verdadeira, até ao fim dos tempos: «lde, por todo o mundo, e proclamai a BOA NOVA a toda a criação» (Mc., 16, 15).

Pe. Rui Ferreira

Director da Boa Nova – Atualidade Missionária