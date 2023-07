REVELAMOS A VIDA DE UM SEMINARISTA ATÉ AO SACERDÓCIO

Deus chama-o? Junta-se a nós!

A vida de seminarista na Igreja Católica é uma experiência única que envolve estudo académico rigoroso, formação espiritual e vida comunitária. Para muitos jovens, que se sentem chamados ao Sacerdócio, o Seminário é um lugar onde podem viver e alimentar a vocação, aprofundar a fé e preparar-se para uma vida de serviço à Igreja. O CLARIMabre-lhe as portas do Seminário de São José.

Um dos aspectos mais desafiantes da vida no Seminário é o processo de formação. Os nossos seminaristas diocesanos, que se preparam a fim de serem ordenados e servirem na diocese de Macau, passam por um processo de formação espiritual, intelectual e pastoral, com vista a se entregarem ao Ministério Sacerdotal.

Os seminaristas vivem juntos em comunidade; compartilham refeições, momentos de lazer e confraternização e, muito importante, de oração. A vida comunitária ajuda-os a desenvolver fortes laços de amizade, solidariedade e ajuda mútua, enquanto caminham juntos para o Sacerdócio. Também lhes oferece a oportunidade de aprenderem uns com os outros e de aprofundarem a sua compreensão em relação a diferentes culturas e modos de vida. O estudo académico a que estão sujeitos inclui cursos nas áreas da Filosofia, Teologia, Escritura, História da Igreja e Ministério Pastoral. O programa académico foi projectado para garantir aos seminaristas uma base sólida na fé católica e as habilitações necessárias para virem a servir como padres.

Além da formação académica regular na Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José, têm sessões regulares de orientação espiritual e reuniões de formação com o reitor do Seminário. O processo de formação contempla avaliações regulares, com o objectivo de assegurar que os seminaristas estão a progredir em direcção ao seu objectivo: o de se tornarem sacerdotes.

Os seminaristas participam em actividades de índole espiritual, que incluem Missa diária, Liturgia das Horas, Adoração Eucarística, recolhimentos e retiros, e direcção espiritual. Todas visam ajudá-los a aprofundar o relacionamento pessoal com Deus e a sua compreensão em relação à fé católica e à vida em santidade.

Os seminaristas também devem passar por um período de experiência pastoral e de estágio, essenciais para ganharem prática nas tarefas de uma paróquia ou num qualquer outro ambiente ligado ao Ministério Sacerdotal. Para tal, participam na Catequese da Sé Catedral, e todas as quintas-feiras no apostolado, pós-almoço, com os alunos do Colégio Diocesano de São José. Este apostolado permite aos seminaristas colocar em prática o que aprenderam nas salas de aula e trabalharem lado-a-lado com padres e ministros já com experiência.

A vida no Seminário é uma experiência desafiadora e gratificante para quem se sente chamado a servir como sacerdote na Igreja Católica. Requer um profundo compromisso com o estudo académico, com a formação espiritual e com as diferentes comunidades que formam o tecido social de Macau. Aqueles que perseveram e chegam ao final do percurso de formação, vivem uma experiência transformadora que os deixa prontos para uma vida inteira de serviço a Deus e à Igreja.

O processo para que um jovem se torne seminarista e se possa munir dos conhecimentos necessários para o Sacerdócio envolve normalmente várias etapas: compreensão, formação e educação. As fases do processo podem variar entre as dioceses, muitas vezes devido às características pessoais do candidato. Geralmente, são estes os cinco passos:

1. Discernimento –O primeiro passo para se vir a ser padre diocesano é aferir se o potencial candidato tem vocação para o Sacerdócio. Isto envolve oração, reflexão e orientação por parte de um director espiritual ou vocacional.

2. Inscrição –Uma vez que o candidato tenha sentido o chamamento para o Sacerdócio e considerado que preenche os requisitos básicos – ser homem católico baptizado e praticante –, pode solicitar à Diocese (de Macau, no nosso caso) para iniciar o processo formal.

3. Formação no Seminário –Se a Diocese aceitar o candidato, ele entrará no Seminário para frequentar vários anos de formação e educação. Normalmente, envolve anos de estudos em Filosofia, seguindo-se alguns anos de Teologia. Durante este período, o candidato também realizará exercícios de carácter espiritual e tomará contacto com actividades pastorais, além de coabitar com outros seminaristas.

4. Candidatura e Discernimento –Depois de completar o programa do Seminário, o candidato pode ser ordenado diácono e começar a servir numa paróquia ou num outro ministério dentro da Diocese. Normalmente, a fase de candidatura e discernimento dura um a dois anos; permite ao candidato discernir ainda mais sobre a sua vocação e assim preparar com mais afinco a sua ordenação sacerdotal.

5. Ordenação –Se o candidato completar com sucesso o período de candidatura e for recomendado pelos seus formadores de Seminário, poderá então ser ordenado sacerdote. Para o efeito, é realizada uma cerimónia, durante a qual bispo diocesano impõe as mãos sobre o candidato e invoca o Espírito Santo, conferindo-lhe Sacramento da Ordem.

Resumindo: o processo para que um jovem se torne seminarista e, mais tarde, padre diocesano, pode levar entre seis a dez anos, dependendo do nível de educação, formação e compreensão do indivíduo em relação às diferentes componentes do percurso a cumprir. Inclui um período de discernimento contínuo, sob acompanhamento, anos de formação no Seminário e a candidatura à ordenação.

Ser padre diocesano é assumir o compromisso vitalício de servir Deus e a Igreja. Uma vez ordenado sacerdote, espera-se que permaneça celibatário, viva uma vida de oração e serviço, e seja obediente ao seu bispo e aos ensinamentos da Igreja.

Embora todo este processo possa ser desafiante, é uma vocação gratificante, sendo mais gratificante ainda para quem sente o chamamento.

(Se o leitor sente quem vem sendo chamado ao Sacerdócio diocesano e que tem discernimento para servir a Diocese Católica de Macau, podemos ajudá-lo. Contacte-nos através do email: stjosephseminarymacau@gmail.com, ou pelos Telefones: 28 563 217 e 28 573 718)

Pe. Leonard Dollentas