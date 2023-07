CENTRO NEWMAN: “WORKSHOP” ENSINA NOÇÕES DE MATEMÁTICA AOS MAIS NOVOS

Verão em sintonia com a Natureza

O Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman vai promover, pelo terceiro ano consecutivo, o programa de actividades de Verão “Cidade e Árvores, Paisagem e Gentes”. A iniciativa abrange vários “workshops” destinados aos mais novos e este ano também um campo de férias em Coloane.

Uma maior comunhão com a Natureza. É esta a proposta do Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman para o período compreendido entre 25 e 29 de Julho. A entidade vai promover na Vila São José, em Coloane, um campo de férias de cinco dias para crianças entre os sete e os dez anos de idade.

A iniciativa decorre diariamente entre as 9 horas e 30 e as 16 horas e 30, e tem como objectivo contribuir para “a edificação de uma relação de maior proximidade entre os mais novos e os ecossistemas naturais que os rodeiam”. O campo de férias é a mais expressiva das propostas que o Centro de Cultura pretende realizar este Verão, no âmbito do programa “Cidade e Árvores, Paisagem e Gentes”, um projecto levado a cabo pelo terceiro ano consecutivo.

“O nosso programa de actividades de Verão abrange duas categorias: o Projecto de Arte e Natureza ‘Cidade e Árvores, Paisagem e Gentes’, e a iniciativa ‘Verão ao Rubro: Além Fronteiras’”, explica a direcção do Centro de Cultura, numa resposta escrita a’O CLARIM. “O Projecto de Arte e Natureza já adquiriu alguma consistência. Com ele procuramos enfatizar os ‘Objectivos de Desenvolvimento Sustentável’ definidos pela Organização das Nações Unidas. Este ano, no entanto, temos uma novidade, que é a introdução de um novo ‘workshop’ para crianças que denominámos de ‘Cores Naturais, Emoções Naturais’”, complementa a instituição, com sede na Calçada da Vitória.

Durante os próximos dois meses, até ao final de Agosto, o Centro Cultural irá abordar diferentes temas por meio de ateliês. Nas próximas segunda e sexta-feira, a organização cultural recebe uma primeira iniciativa, destinada a crianças com idades os quatro e os sete anos. Intitulado “1,2,3 De Mãos Dadas”, o “workshop” pretende familiarizar os mais novos com conceitos básicos de Matemática, como “número e quantidade”, através de livros infantis da autoria de ilustradores como Noriko Kudo e Mitsumasa Anno.

A Matemática é apenas uma das áreas abordadas nos “workshops”, pois “variedade” – sublinham os responsáveis pelo Centro de Cultura – é a palavra de ordem. “No que diz respeito ao Projecto de Arte e Natureza, vamos incidir sobre diferentes temas todas as semanas. Vamos também organizar o campo de férias, na Vila São José. Acreditamos que é algo que vai aproximar os miúdos da Natureza”, sustenta a direcção da entidade, que conclui: “Já no que toca ao programa ‘Verão ao Rubro’, abrange várias actividades de lazer destinadas tanto a crianças, como a adultos”.

M.C.