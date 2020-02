PAPA REZOU PELAS VÍTIMAS DO CORONAVÍRUS

Que o Senhor acolha os defuntos na sua paz

O Papa Francisco recordou há dias, no Vaticano, as vítimas do novo coronavírus. Desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação dominical da oração do Ângelus, o Santo Padre disse: «Desejo rezar pelas pessoas doentes por causa do vírus que se espalhou na China. Que o Senhor acolha os defuntos na sua paz, conforte as famílias e apoie o grande empenho que já foi colocado no combate à epidemia».

Até à hora do fecho desta edição, na quarta-feira, o número de mortes provocadas pelo coronavírus rondava os quinhentos, entre mais de 24 mil e seiscentos casos registados, de acordo com dados divulgados pelas autoridades chinesas.

Além da China continental, foram confirmados casos de infecção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Austrália, Canadá, Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, Índia, Rússia, Reino Unido, Itália, Finlândia, Nepal, Suécia, Sri Lanka, Camboja, Espanha e Bélgica.

Recorde-se que a doença levou a Organização Mundial de Saúde a declarar a situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional.

VATICANO OFERECE MÁSCARAS À CHINA– Entretanto, o Vaticano ofereceu cerca de setecentas mil máscaras à China, como gesto de solidariedade face à crise provocada pelo coronavírus, informou a Sala de Imprensa da Santa Sé, na passada terça-feira.

“Centenas de milhares de máscaras foram enviadas para a China, desde o Vaticano, para ajudar a limitar a propagação da infecção por coronavírus”, refere o comunicado sobre a iniciativa conjunta da Esmolaria Apostólica e do Centro Missionário da Igreja Chinesa em Itália, com a colaboração da Farmácia do Vaticano.

In ECCLESIA (excertos)