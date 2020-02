DIOCESE DE MACAU – Carta Pastoral

Nas adversidades, podemos encontrar o maior amor

Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo,

A nossa cidade de Macau, a China e o resto do mundo estão a confrontar-se com a mais nova epidemia de Coronavírus. Neste crítico e aflitivo momento, sejamos unidos para ultrapassá-la e não esqueçamos a mais sublime e forte virtude da humanidade do mundo – o Amor:

“O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita nem guarda ressentimento. Não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” (1 Cor., 13:4-7)

“O amor é paciente; e amor é prestável”

Como a epidemia ainda está a desenvolver, parece que há falta diária no mercado de abastecimentos médicos e sanitários, e sabemos que às vezes as pessoas ficam agressivas e agitadas quando compram máscaras, produtos sanitários ou mesmo comida, havendo uma atmosfera de conflito, impaciência, descontentamento e frustração. Compreendo inteiramente estas situações, mas ao mesmo tempo exorto as pessoas para se manterem calmas e pacientes. Sabemos que todos os Serviços Públicos estão a procurar resolver esta situação epidémica, trabalhando incansavelmente nestas férias do Ano Novo Lunar para estudar e implementar medidas com os seus melhores esforços, num espírito altruísta de sacrifício. Todavia, como o vírus se espalha num ritmo tão rápido, há que haver alguns aspectos de resposta que não satisfazem aos desejos de melhor enfrentar a crise, mas cremos confiantemente que tudo está em vias de melhorar. Esta é a precisa oportunidade para termos confiança e sermos prestáveis uns com os outros: “O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.”

Espero que como indivíduos e como comunidade possamos participar nas medidas preventivas em total cooperação com o Governo. Devemos apoiar todos os Serviços Públicos e grupos voluntários, especialmente o pessoal médico que trabalha na primeira linha para combater a propagação da epidemia. Devemos expressar a nossa gratidão, apreciação e encorajamento aos profissionais médicos pelo seu espírito de sacrifício, por quaisquer meios que dispomos. Nunca difundamos notícias ou mensagens negativas ou falsas sem fundamento sobre a epidemia para não causar pânico entre os cidadãos.

Temos que lembrar que a extensão das férias do Ano Novo Lunar tem como objectivo conter a propagação da epidemia. Portanto, devemos evitar espontaneamente as viagens ao estrangeiro e actividades colectivas, aproveitando o tempo disponível para nos juntarmos aos membros da família, para ouvir e falar uns com os outros. Os estudantes também têm que ser auto-disciplinados, cultivando a atitude estudiosa de aprender e ler. Os fiéis católicos são encorajados a ler a Bíblia e outros livros espirituais, evitando passar uma vida sem sentido em casa, porque o mais importante é termos que manter a saúde corporal e espiritual, evitando ser vítimas do vírus da preguiça espiritual.

Durante este período de prevenção, convido todos os cristãos a rezar a Oração de São Roque, rogando a sua intercessão:

Ó São Roque, tu que deixaste a tranquilidade do lar e foste socorrer os doentes, não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende-nos da peste e da doença. Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança, na presença de Deus que nos encoraja, na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças, pelos méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhaste a dor e o sofrimento e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amen!

Finalmente, espero que Deus nos abençoe e nos mantenha inteiros tanto em corpo como em espírito. Desejamos que inspirados pelo Amor de Deus com a humanidade, trabalhemos juntos para ultrapassar esta epidemia, procurando construir a nossa casa comum com a paz e alegria cristãos, cheios de amor, neste difícil período que passamos.

D. Stephen Lee Bun-sang

Bispo de Macau

1 de Fevereiro de 2020