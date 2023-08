PADRE PETER STILWELL, EX-REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ, PREPAROU ENCONTRO DE HOJE ENTRE PAPA E LÍDERES RELIGIOSOS

Francisco inter-religioso

O Papa Francisco vai encontrar-se hoje, sexta-feira, na Nunciatura Apostólica, em Lisboa, com representantes de várias confissões religiosas. O encontro foi preparado pelo Departamento de Relações Ecuménicas e Diálogo Inter-religioso do Patriarcado de Lisboa, actualmente dirigido pelo ex-reitor da Universidade de São José, padre Peter Stilwell.

“Nesta sexta-feira, dia 4 de Agosto, às 11 horas e 30 (18 horas e 30, no horário de Macau), o Santo Padre encontra-se com representantes de outras confissões religiosas, na Nunciatura Apostólica, em Lisboa”, anunciou o site oficial da Jornada Mundial da Juventude 2023, na passada terça-feira.

Em comunicado, o padre Peter Stilwell, director do Departamento de Relações Ecuménicas e Diálogo Inter-religioso do Patriarcado de Lisboa, afirma que esta iniciativa do Papa terá um “efeito imediato” na divulgação das “várias iniciativas que decorrem durante a semana, no campo da unidade dos cristãos”.

O sacerdote refere que “em primeiro lugar está encontrarmo-nos, olharmo-nos olhos nos olhos, enquanto seres humanos”. Deste modo, a JMJ Lisboa assume-se como “um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa”, pelo que procura ter no seu programa actividades que promovam o diálogo inter-religioso.

Para o padre Peter Stilwell, a “reunião simbólica” na Embaixada do Vaticano na capital portuguesa será importante para mostrar aos representantes de outras religiões que “são reconhecidos e valorizados”.

Como parte das actividades, destacam-se a plantação de árvores no Jardim Botânico Tropical, em representação das seis grandes famílias religiosas, uma sessão de diálogo inter-religioso no Centro Ismaili e tempos de oração proporcionados pela Comunidade de Taizé.

A Jornada Mundial da Juventude deste ano é encarada pelo responsável como uma oportunidade de mostrar aos peregrinos que é possível e positivo o convívio entre comunidades religiosas.

“Se nós pudéssemos dar um exemplo a muitos que vivem situações conturbadas, eu creio que isso seria um bom contributo”, sublinha.

In ECCLESIA