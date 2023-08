FOTOLEGENDA

HINO DA JMJ EM CHINÊS É “MADE IN MACAU” – A letra e o “videoclip” da versão em Chinês do hino oficial da Jornada Mundial da Juventude, intitulada “Vamos Agora”, foram concebidos por jovens de Macau. Dado não ser possível traduzir, à letra, a versão original do hino, os responsáveis pela Comissão Diocesana da Juventude decidiram criar de raiz uma nova letra, tendo a interpretação ficado igualmente a cargo de jovens locais. No “videoclip” (youtu.be/6y6kbc9SUbA), lançado a 14 de Julho deste ano, é dado destaque às igrejas-sede das nove paróquias que compõem a diocese de Macau e a outros ex-libris do território. Para a elaboração do projecto foram convidados perto de trinta jovens. A letra da versão em Chinês do hino oficial da JMJ Lisboa é da autoria de Lúcia Lau do Rosário. O “videoclip” foi realizado por uma empresa contratada para o efeito.