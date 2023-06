NOVA SÉRIE DE MINIDOCUMENTÁRIOS APRESENTADA A 7 DE JULHO

Périplo audiovisual pelo património católico

São oito minidocumentários, cada um dedicado a uma estrutura ou conjunto patrimonial diferente. A Associação Católica Cultural de Macau lança no início de Julho uma série audiovisual sobre o espólio arquitectónico de matriz católica que integra a lista do Património Mundial da UNESCO. Entre as estruturas retratadas estão as Ruínas de São Paulo e a igreja e Seminário de São José.

A Associação Católica Cultural de Macau (ACCM) vai lançar, a 7 de Julho, uma nova série de vídeos documentais intitulada “Cidade do Nome de Deus”, composta por oito episódios centrados em igrejas ou conjuntos patrimoniais classificados pela UNESCO.

A série de oito minidocumentários tem apresentação de Anna Leong, directora executiva do Serviço Diocesano de Peregrinações, que dá a conhecer a história e as tradições religiosas associadas a cada um dos locais retratados. «De forma a promover um maior conhecimento sobre o Património Mundial de Macau, em particular sobre o património de matriz católica, a Associação Católica Cultural convidou a senhora Anna Leong, guia especializada nos locais do Centro Histórico de Macau, património da Humanidade, e directora executiva do Serviço Diocesano de Peregrinações, para nos conduzir por diferentes visitas virtuais pelo Património Mundial de origem católica», explicou Joni Cheng, directora executiva da ACCM, em declarações a’O CLARIM.

Com legendas em Chinês e Inglês, os oito episódios vão estar disponíveis, a partir de 7 de Julho, em plataformas como o Facebook, o YouTube e o Instagram. O objectivo, referiu Joni Cheng, «é mostrar que o Catolicismo em Macau tem uma história de mais de quatrocentos anos» e «ilustrar a forma como se integrou com a cultura local».

MILAGRES EUCARÍSTICOS TAMBÉM EM LIVRO

A 11 de Junho, dia em que a Igreja Católica celebrou a Solenidade do Corpo de Deus, a Associação Católica Cultural de Macau lançou a versão em língua chinesa do livro “Os Milagres Eucarísticos do Mundo”, uma obra que dá a conhecer todos os 151 milagres eucarísticos compilados pelo Beato Carlo Acutis. «A Associação Católica Cultural encara como uma grande honra ter recebido autorização da parte de Antonia Salzano, mãe do Beato Carlo Acutis, para publicar em língua chinesa os materiais que Carlo Acutis publicou na página electrónica que construiu», notou Joni Cheng.

Segundo a dirigente, «a Associação optou por lançar o novo livro a 11 de Junho, na Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de forma a continuar a promover a exposição sobre os “Milagres Eucarísticos”, bem como a percepção de que “a Eucaristia é uma via rápida para o Céu”».

Com um custo de cem patacas, o livro pode ser adquirido nas instalações da ACCM, na Rua Formosa, e na Livraria São Paulo. Em Hong Kong, a obra está à venda Centro Católico, mas pode também ser encontrada na Feira do Livro da vizinha Região Administrativa Especial, que se realiza em Julho.

M.C.