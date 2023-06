JMJ 2023: JOVENS DE MACAU VÃO FICAR A TREZE QUILÓMETROS DE FÁTIMA

Comitiva lusófona última detalhes

A região de Fátima vai acolher o grupo de jovens católicos de língua portuguesa que irá representar a diocese de Macau na Jornada Mundial da Juventude. Para este Domingo, na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, está agendada um dos derradeiros encontros de preparação para aquele que é o maior evento católico alguma vez realizado em Portugal.

Os 31 jovens da comunidade católica de língua portuguesa de Macau que se vão deslocar a Portugal, entre o final do mês de Julho e o início de Agosto, para participarem na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), vão ficar alojados a pouco mais de dez quilómetros de Fátima.

A revelação foi feita a’O CLARIMpelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, que reservou para este Domingo o anúncio sobre o local exacto onde vai ficar instalado o “quartel-general” da comitiva lusófona que irá representar a diocese de Macau na maior peregrinação juvenil do mundo.

Também para Domingo está previsto um dos derradeiros encontros de preparação, tendo em vista a deslocação a Lisboa. A iniciativa, que decorre durante toda a tarde na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa, antecede um encontro com os pais dos jovens, marcado para o final da semana, e tem como objectivo acertar os últimos detalhes da viagem, antes do grupo partir para Portugal dentro de sensivelmente um mês. «31 jovens da comunidade de língua portuguesa vão viajar para Portugal e nós vamos organizar acções de forma a preparar os últimos detalhes, antes da nossa ida. Esta semana ficámos a saber o local onde vamos ficar; num povoado a cerca de treze quilómetros de Fátima», adiantou o padre Daniel. «No dia 25 temos uma acção de formação com os jovens na Taipa. No dia 30, às 17 horas e 30, temos uma reunião com os pais e com os jovens no Cartório da Sé, para acertar os últimos detalhes e esclarecer eventuais dúvidas. Vamos praticamente dez dias para a Jornada Mundial da Juventude, que este ano é a nossa grande prioridade para as férias», acrescentou o sacerdote.

PROFISSÃO DE FÉ NA SÉ CATEDRAL

Dado o carácter preponderante da deslocação à JMJ, a pastoral em língua portuguesa da paróquia da Sé não prevê dinamizar quaisquer outras actividades direccionadas para a infância e a juventude durante os meses de Verão. A última grande celebração do ano catequético decorreu no passado Domingo na Sé, com a realização da festa da Profissão de Fé de onze crianças. Para o padre Daniel, este momento tem uma importância particular no percurso de formação espiritual dos jovens por se tratar de um testemunho de fé perante a comunidade. «É uma etapa antes do Crisma na qual lhes é dada a oportunidade de professar publicamente que acreditam em Deus», referiu, sublinhando: «A participação nesta cerimónia faz com que sintam que estão a participar na vida da Igreja. Eles sentem que são responsáveis por aquilo que professaram publicamente. A comunidade vê, a comunidades felicita-os, e com isso também acaba por exigir deles que se comportem como bons cristãos. No fundo, trata-se de um grande testemunho para toda a nossa comunidade».

M.C