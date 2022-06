Papa lembrou vítimas do Afeganistão, México e Ucrânia

Na última audiência semanal antes da pausa festiva de Julho, o Papa Francisco manifestou, no Vaticano, solidariedade e preocupação com a população do Afeganistão após o terramoto da última terça-feira, lembrou o assassinato de dois religiosos jesuítas no México, e pediu que o «sofrimento» dos ucranianos não seja esquecido.

«Nas últimas horas, um terramoto causou graves vítimas e danos no Afeganistão. Expresso a minha proximidade aos feridos e aos atingidos pelo terramoto e rezo em particular por aqueles que perderam as suas vidas [pelo menos 225 pessoas]e as suas famílias», disse o Papa perante os peregrinos e fiéis que se encontravam na Praça de São Pedro, tendo acrescentado: «Espero que com a ajuda de todos o sofrimento da população afegã possa ser aliviado».

Na mesma ocasião, o Papa também manifestou «dor e consternação» pelo assassinato de dois religiosos jesuítas e de um leigo, na passada segunda-feira, no México. «Quantos assassinatos no México! Estou próximo com afecto e oração à comunidade católica afectada por esta tragédia. Mais uma vez repito: a violência não resolve problemas, mas aumenta o sofrimento desnecessário», disse Francisco, ele que é o primeiro Papa jesuíta da Igreja.

Dois jesuítas mexicanos – os padres Javier Campos, de 79 anos, e Joaquín Mora, de 78 anos – foram assassinados em Cerocahui (Tarahumara) quando estavam a dar apoio a um homem que se tinha refugiado numa paróquia dos jesuítas porque estava a ser perseguido por um homem armado.

Por último, o Santo Padre recordou a guerra na Ucrânia, pedindo que o «sofrimento» deste «povo maltratado» não seja esquecido, como já havia feito no Domingo, durante a oração do Ângelus. «As crianças que estavam comigo no papamóvel eram crianças ucranianas: não esqueçamos a Ucrânia. Não percamos a memória do sofrimento daquele povo maltratado», referiu.

De acordo com o Vaticano, as crianças ucranianas que entraram no carro do Papa que percorreu a Praça de São Pedro continuam os seus estudos numa escola primária, em Roma.

As audiências públicas semanais vão regressar a 3 de Agosto, tendo Francisco, na última quarta-feira, prosseguido a sua reflexão sobre a velhice – a 15.ª audiência geral dedicada a este tema –, sem que tenha esquecido o início do 10.º Encontro Mundial das Famílias, que decorre até Domingo.

In ECCLESIA