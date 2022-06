INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL LOCALIZA-SE NO FUNCHAL (ILHA DA MADEIRA)

A Escola da APEL

UM POUCO DE HISTÓRIA –A Escola da APEL nasceu a 21 de Julho de 1978, com o nome de “Escola Complementar do Til”. A iniciativa da fundação partiu da Comunidade Dehoniana e da Associação de Pais do Colégio Infante D. Henrique, que logo envolveram as associações de pais de outros três colégios católicos (Santa Teresinha, Escola Salesiana e Externato da Apresentação), também estes, como o Infante, dedicados a alunos do 1.º ao 9.º ano de escolaridade. A Diocese do Funchal e o Governo Regional da Madeira também deram um contributo importante para a criação desta escola, que começou a sua actividade a 18 de Outubro de 1978, em blocos pré-fabricados, num terreno da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus.

A APEL, inicialmente vocacionada para os cursos gerais do Ensino Secundário, de 10.º, 11.º e 12.º anos (Ciência e Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes), cedo começou a interessar-se pela vertente profissional, dando resposta aos jovens da Região que, não pretendendo frequentar a Universidade, optassem por entrar no mercado de trabalho, com uma preparação adequada.

UMA ESCOLA INOVADORA –A APEL foi inovadora em diversas áreas do ensino, ao aderir aos cursos de formação profissional, tanto para activos como para pessoas à procura do primeiro emprego. Neste âmbito, temos, actualmente, os cursos profissionais de Técnicos de Desporto, Turismo e Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, estando em perspectiva, para breve, o de Apropecuária. Assim, para além dos muitos alunos que, todos os anos, ingressam em universidades portuguesas e estrangeiras, conseguindo títulos académicos, são igualmente muitos os que se vão inserindo no mercado do trabalho, graças à formação adquirida na nossa instituição.

Ainda no campo da inovação, há a destacar os cursos de Educação e Formação de Técnicos de Serviços Jurídicos e de Auxiliares de Saúde (12.º Ano), bem como o Curso Internacional, de dois anos (11.º e 12.º anos), leccionado em Inglês, o IB-DP (“International Baccalaureate – Diploma Programe”).

A nossa escola pertence à Associação Promotora do Ensino Livre, é dirigida por uma direcção e rege-se por valores cristãos, humanistas e solidários. É uma instituição de utilidade pública, privada, sem fins lucrativos, onde o serviço à comunidade educativa e à sociedade faz parte da sua identidade.

A APEL tem, actualmente, 650 alunos.

ACOLHIMENTO DOS SÍMBOLOS DA JMJ (2023) –Em Maio passado, os Símbolos da Jornada Mundial da Juventude passaram pela Madeira. No dia 13, vieram à nossa escola. A organização deu-nos duas horas. Como comunidade aberta que somos, decidimos envolver as instituições próximas. Assim, o primeiro momento aconteceu na igreja paroquial, com orações e cânticos perante a Cruz e o Ícone de Nossa Senhora. Seguiu-se o cortejo, ao ritmo de uma filarmónica, para a nossa escola, passando junto à escola Bartolomeu Perestrelo: muitos alunos vieram à rua ou às janelas para saudar os Símbolos.

Já na APEL, houve um momento de oração e reflexão, onde os cerca de 350 alunos presentes foram desafiados a participar na JMJ-2023, em Lisboa.

Foram duas horas intensamente vividas!

Pe. Fernando Gonçalves, SCJ

Director-geral da Escola da APEL