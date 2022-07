MISSAS EM INGLÊS TAMBÉM COM TRANSMISSÃO NA INTERNET

Diocese pede aos fiéis a partilha de “links”

A diocese de Macau pede a todos os fiéis que continuem a assistir às missas “online” celebradas diariamente na igreja da Sé Catedral e que ao mesmo tempo ajudem a Diocese a difundir os respectivos “links” de acesso.

No final da missa dominical das 11:00 horas do passado dia 26 de Junho, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, afirmou: «Aqueles que nos acompanham em outros países; aqueles que têm conhecidos em Portugal, no Brasil, ou em outros países, enviem o “link” das missas para que outras pessoas também possam rezar connosco».

Os horários seguem a tabela em vigor na igreja da Sé Catedral. Durante a semana a missa em Português é celebrada às 18:00 horas, e ao Domingo às 11:00 horas. «Para aqueles que estão no Brasil, a missa [durante a semana]é sempre às 7:00 horas da manhã; para os que estão em Portugal é às 11:00 horas da manhã», disse o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

Dada a dificuldade em divulgar os “links” em larga escala, a ajuda de todos os fiéis é de extrema importância. Daí o pedido do padre Daniel: «Quem pertence à nossa diocese ou esteja em Portugal, peça os “links” a amigos ou procurem directamente no canal do YouTube da nossa diocese».

A concluir, o sacerdote exclamou: «Permaneceremos unidos através da oração».

INGLÊS, PROVISORIAMENTE…

Para além das missas “online” em Português e Chinês, o Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social (CDMCS) está, desde 20 de Junho, a transmitir pela Internet as missas em Inglês, também diariamente celebradas na Sé Catedral.

Esta informação foi confirmada a’O CLARIMpelo padre Leonard Dollentas, segundo o qual as missas em Inglês serão transmitidas com recurso às redes sociais apenas enquanto durarem as restrições em vigor.

As missas em Inglês são celebradas, de segunda a sexta-feira, às 18 horas e 45; e ao Domingo, às 17:00 horas.

Esta não é primeira vez que a Diocese decide transmitir as missas em Inglês, tendo-o feito logo após o início da pandemia, em Março de 2020.

«Sim, estamos a transmitir as missas em Inglês, via “online”, desde a passada segunda-feira [20 de Junho]. Iremos continuar a fazê-lo até que haja alguma indicação para a reabertura das igrejas», secundou o director do CDMCS, Francisco Lio, acrescentando: «Embora esta seja uma situação provisória, agradecemos a todos aqueles que divulguem e partilhem os “links” das missas em Inglês».

José Miguel Encarnação