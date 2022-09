MAIS DE DUZENTOS INSCRITOS ATÉ AO MOMENTO

Novo ano catequético arranca este Domingo

Nas maiores paróquias de Macau, a Catequese mobiliza mais de cem crianças. O número foi avançado pela Comissão Diocesana de Formação Catequética, mas reporta-se apenas à comunidade católica chinesa. O CLARIM sabe, no entanto, que a educação para a fé em Português abrange este ano cerca de 130 crianças, distribuídas pelas paróquias da Sé e do Carmo.

Em ambas as paróquias, as inscrições ainda permanecem abertas e assim deverão continuar até ao início de Outubro, mas o número de catequizandos não deverá fugir muito ao que tem sido o habitual nos últimos anos. Na paróquia do Carmo, os responsáveis pela acção pastoral em Português esperam conseguir mobilizar cerca de cinquenta crianças, sendo que na Sé Catedral deverão rondar as oitenta, entre alunos da pré-Catequese e da Catequese. No caso do Catecumenato – a Catequese para adultos – a Sé Catedral ainda não registou qualquer inscrição. «O número exacto de inscrições só o vamos conhecer ao fim de umas duas semanas de Catequese. São esperadas aproximadamente oitenta crianças. No caso do Catecumenato, este ano não temos qualquer inscrição, mas vamos voltar a contar com um grupo de pré-Catequese. Na pré-Catequese vamos ter em torno de cinco a dez crianças. Estas são as nossas expectativas, porque o número concreto só o vamos ficar a conhecer mais tarde», explicou o padre Daniel Ribeiro, em declarações a’O CLARIM. «Se o número do ano passado se mantiver, teremos à volta de noventa crianças. No entanto, houve muitas famílias que deixaram Macau e, por isso, estamos à espera de mais ou menos oitenta», acrescentou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

Ao contrário de outros anos, desta vez o início do ano catequético significa o encerrar de um ciclo para alguns, dado que cerca de quinze crianças vão receber a Primeira Comunhão. Inicialmente prevista para a festividade do Corpo de Cristo, a cerimónia foi adiada devido ao último surto de Covid-19 registado em Macau. Se este ano tudo decorrer dentro da normalidade, o ano catequético deverá terminar a 11 de Junho de 2023, com a celebração da Primeira Comunhão de um novo grupo de crianças.

SANGUE NOVO NO CARMO

Na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, “continuidade” é a palavra de ordem, ainda que com algumas novidades. Para o padre Eduardo Agüero, SCJ, estão reunidas as condições para que a comunidade católica de língua portuguesa mantenha o grande dinamismo que demonstrou ao longo dos últimos anos. No início do Verão, com o regresso em definitivo da irmã Maria Lúcia Fonseca a Portugal, a Catequese na paróquia do Carmo perdeu uma das principais dinamizadoras, mas há rostos novos no grupo de catequistas incumbidos de ensinar cerca de cinquenta crianças. «Este mês vamos ter o início da Catequese. Ainda não sabemos o número total de crianças, mas penso que teremos mais de cinquenta crianças inscritas. Vão muito possivelmente ficar divididas em cinco ou seis grupos. Temos também uma nova irmã, a irmã Maria. É brasileira e vai-nos ajudar na Catequese», disse o vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade de língua portuguesa. «Já não temos a irmã Lúcia, mas temos esta irmã nova. Temos também as irmãs Verónica e Nerissa, das religiosas de Maria de Nazaré, uma congregação nova cá em Macau, e ainda os jovens da Juventude Missionária que ficam encarregados da Infância Missionária. Há também Catequese para a Profissão de Fé e Catequese para o Crisma», complementou o padre Eduardo.

COMISSÃO DIOCESANA COM NOVOS PROJECTOS

Este Domingo marca igualmente o arranque da Catequese para a comunidade católica chinesa e nas maiores paróquias do território há motivos para sorrir, a julgar pelas informações avançadas a’O CLARIMpela Comissão Diocesana de Formação Catequética (CDFC). O organismo assegura que o número de crianças e adultos que mostraram interesse em receber formação ultrapassa os cem inscritos. No entanto, a Comissão quer continuar a trabalhar com o propósito de convencer um maior número de pessoas a partir à descoberta da Palavra de Deus. «A percepção que temos é que em algumas das maiores paróquias de Macau há cerca de cem crianças e jovens a frequentar a Catequese», explicou Benny Leung, membro da CDFC. «Esperamos poder ter a oportunidade de reunir com mais frequência com os catequistas, para discutir de que forma lhes podemos fazer chegar mais apoio. Apoiar a formação de catequistas é muito importante para nós», referiu.

A formação de catequistas, a publicação de materiais didácticos e a promoção da Doutrina da Igreja Católica estão entre os principais desígnios da Comissão. O organismo tem agendadas várias iniciativas para este ano catequético. «Investimos muito tempo e muito trabalho na divulgação e promoção de São José, no âmbito do “Ano de São José”. Preparámos diaporamas, vídeos e cartões com propósitos educativos. Estes materiais podem ser encontrados no nosso portal electrónico», sublinhou Benny Leung. «Este ano, para além de termos lançado um livro sobre São Roque, vamos ainda lançar marcadores de livros que têm como conceito central a virtude. Para além de publicações, vamos promover um curso sobre a moral, organizar o dia de desenvolvimento dos catequistas, promover a formação de novos responsáveis e dar a conhecer o motu próprio “Antiquum Ministerium”» concluiu o responsável.

Marco Carvalho