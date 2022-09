CERTAME REALIZA-SE NO INÍCIO DE NOVEMBRO

Bazar da Cáritas com regresso marcado para Nam Van

Com jogos, animação e muita vida, nas margens do Lago Nam Van, como manda a tradição. A edição de 2022 do Bazar de Caridade da Cáritas realiza-se dentro de pouco mais de um mês. Paul Pun acredita que a pandemia de Covid-19 não vai voltar a estragar os planos à organização.

A iniciativa – um dos maiores eventos solidários conduzidos anualmente em Macau – decorre tradicionalmente no início de Novembro, mas em 2021 a Cáritas viu-se obrigada a desistir de uma das suas maiores fontes de receita em resultado do Covid-19. O espectro da pandemia continua a pairar sobre Macau, mas Paul Pun tem esperança de que o Bazar de Beneficência se possa realizar este ano sem grandes constrangimentos. «O Bazar, neste momento, ainda se encontra em fase de preparação. Acreditamos que se não houver um novo surto, o Bazar se possa desenrolar da forma como se desenrolou ao longo de mais de cinquenta anos. Da parte da Cáritas, o que podemos dizer é que continuamos a ter capacidade para garantir que o Bazar é gerido da mesma forma como era gerido no passado», assegurou a’O CLARIMo secretário-geral da Cáritas. «Necessitamos, no entanto, de estar preparados para a eventualidade de um novo surto de Covid-19. De qualquer modo, espero que não se registem novas infecções para que possamos organizar o Bazar nos mesmos moldes em que ele sempre foi organizado», salientou o dirigente.

Antes da pandemia o Bazar da Cáritas era a prova cabal de que Macau, quando se mobiliza, consegue ser massivamente solidário. O certame junta habitualmente mais de cinquenta departamentos governamentais, empresas, escolas e associações que competem entre si para angariar fundos. O dinheiro é depois entregue à Cáritas e ajuda a financiar muitas dos serviços e das actividades que a organização promove durante o ano.

Mas a mobilização da sociedade civil é apenas uma das componentes da campanha de angariação que culmina na realização do Bazar de Beneficência. Em simultâneo, a Cáritas promove um sorteio anual em que distribui mais de uma centena de prémios. As rifas para a tômbola já se encontram à venda. «As rifas já estão disponíveis para todos quantos as quiserem comprar. Se quiserem comprar cinquenta rifas ou mais, nós tratamos de as entregar», explicou Paul Pun, acrescentando: «A exemplo do que acontece noutros anos, também enviámos rifas para as escolas, para que alunos e pais as possam vender. Fomos contactados ainda por algumas empresas. As rifas estão também disponíveis na Biblioteca da Cáritas e nos centros da Cáritas espalhados pelo território. Quem nos quiser apoiar pode encontrá-las lá».

M.C.