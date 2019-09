Lançada nova campanha global pela Liberdade Religiosa

INICIATIVA DO PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS E DO SECRETÁRIO-GERAL DA ONU

O Presidente dos Estados Unidos e o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas lançaram, na passada segunda-feira, em Nova Iorque, uma campanha global pela Liberdade Religiosa, sob iniciativa do Executivo norte-americano.

«Com uma voz clara, os Estados Unidos da América exortam as nações do mundo a acabar com a perseguição religiosa», disse Donald Trump, na sede das Nações Unidas.

O evento “Apelo Global para Proteger a Liberdade Religiosa” antecedeu a 74ª Assembleia Geral da ONU.

«No momento em que falamos, judeus, cristãos, budistas, hindus, sikhs, yazidis e muitas outras pessoas de fé estão a ser presas, punidas, torturadas e até mortas, muitas vezes às mãos do seu próprio Governo, apenas por manifestarem as suas mais profundas convicções religiosas», alertou o Presidente dos Estados Unidos, acrescentando que a liberdade de religião está consagrada na Constituição do seu país, mas é «rara no mundo».

«Aproximadamente oitenta por cento da população mundial vive em países onde a liberdade religiosa é ameaçada, restrita ou mesmo proibida», sublinhou ainda Trump.

Na ocasião, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, considerou «totalmente inaceitável» que as pessoas enfrentem discriminação religiosa no século XXI.

In ECCLESIA