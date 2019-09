MISSA DE BOAS-VINDAS AO NOVO ANO LECTIVO NA IGREJA DO SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ

Sociedade Católica da Universidade de Macau assinala amanhã o regresso às aulas

A Sociedade Católica da Associação de Estudantes da Universidade de Macau (CATSO) assinala este sábado o início do novo ano lectivo na maior instituição de Ensino Superior do território com a celebração de uma missa. A iniciativa, que decorre a partir das dez da manhã na igreja do Seminário de São José, engloba actividades lúdicas e um almoço de boas-vindas aos alunos que se preparam para iniciar uma nova caminhada na Universidade de Macau (UMAC).

Apesar de estar direccionada para os actuais e os futuros alunos da Universidade de Macau, o convite para a participação na recepção aos novos caloiros católicos é extensível a estudantes de outras instituições de Ensino Superior, nomeadamente à Universidade de São José. «Ao abrirmos esta iniciativa a estudantes de outras Universidades, o nosso objectivo é o de contribuir para a formação de uma plataforma que possa agrupar os estudantes católicos das Universidades de Macau», explicou a’O CLARIMo presidente da CATSO, Billy Bosco Kwok. «Como sabemos, Macau é uma cidade pequena e os grupos de alunos católicos de cada uma das Universidades também não são grandes. Se nos ficarmos pela nossa própria Universidade, a nossa capacidade de mobilização será sempre diminuta. Se juntarmos forças com os alunos católicos de outras Universidades, o panorama muda de figura», sustentou o jovem dirigente.

A Sociedade Católica da Associação de Estudantes da Universidade de Macau tem actualmente cerca de quatro dezenas de associados, dos quais metade são funcionários e antigos alunos da UMAC. Entre os jovens que hoje frequentam a instituição de Ensino Superior, entre quinze a vinte são membros da organização, mas Billy Bosco Kwok está convicto de que o número de católicos inscritos na Universidade de Macau é maior: «Não sei ao certo qual é o número de estudantes católicos que frequentam a Universidade, mas acredito que há alguns que ainda não fazem parte do nosso grupo. No entanto, algo que nos deixa agradados é o facto de que existem alguns catecúmenos e alguns estudantes de fora de Macau que se têm associado a nós por iniciativa própria».

Para o pequeno grupo de alunos católicos que estudam na UMAC, a maior dificuldade é a inexistência, no campus universitário, de um espaço onde os católicos ou os fiéis de outras denominações religiosas possam rezar. «A Universidade não disponibiliza qualquer espaço para que os alunos possam rezar. Improvisámos um pequeno espaço para a oração no quarto que ocupamos no dormitório. Há muita gente que defende que, existindo fé, é possível rezar em qualquer lado, mas na minha opinião a existência de um espaço específico para a oração é importante», defende Billy Bosco Kwok.

«Não queremos que a Universidade construa uma capela esplendorosa, até porque sabemos que os estatutos da UMAC não prevêem essa possibilidade, mas gostávamos de ter uma sala de oração como as que existem nos aeroportos. É esse o nosso desejo, mas sabemos que não passa de um sonho», admitiu o presidente da CATSO.

Marco Carvalho