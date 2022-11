INICIATIVA ATRAIU MAIS DE TRINTA MIL VISITANTES

Bazar da Cáritas rende milhões para ajuda

Menos visitantes, menos dinheiro angariado, mas o mesmo espírito solidário. A 53.ª edição do Bazar de Caridade da Cáritas permitiu a angariação de entre cinco a seis milhões de patacas. O montante vai ajudar a financiar as actividades da organização que não são apoiadas pelo Governo.

As contas ainda não são definitivas, mas a Cáritas estima que terá angariado entre cinco a seis milhões de patacas com a organização, no fim-de-semana passado, da 53.ª edição do seu tradicional Bazar de Caridade. O número foi avançado a’O CLARIMpor Paul Pun, o que revela uma quebra significativa face aos valores que a Cáritas habitualmente angariava nos anos que antecederam a pandemia de Covid-19.

Apesar do montante ter ficado aquém do obtido há dois anos, no rescaldo da 51.ª edição do certame, o secretário-geral da Cáritas congratula-se pelo facto da iniciativa ter sido bem-sucedida, não obstante o mau tempo e a ameaça de um novo surto de Covid-19. «As nossas estimativas apontam para a angariação de entre cinco a seis milhões de patacas. A 52.ª edição do Bazar realizou-se de forma muito limitada e, em comparação com a 51.ª edição, em que angariámos cerca de oito milhões, registamos uma quebra. A economia de Macau está a piorar, não está tão forte como costumava estar e alguns dos donativos que recebemos não foram tão significativos», esclareceu Paul Pun, acrescentando: «De qualquer forma, ficámos felizes por poder organizar o Bazar, ainda que sob o efeito de um tufão e com a obrigatoriedade da população se submeter a um teste de despistagem ao Covid-19. Foi bom ver que a população de Macau se mostrou disponível para nos fazer chegar o seu apoio, mesmo com a chuva e o mau tempo».

A ameaça de um novo surto de Covid-19 levou a organização a adoptar medidas de controlo de multidões. A decisão acabou por ter um impacto negativo na afluência, mas ainda assim foram registados cerca de trinta mil visitantes – vinte mil a menos do que era a norma noutras edições: «Desta vez colocámos em prática medidas de controlo de multidões e não recebemos tantas pessoas como era habitual no passado. Pelas minhas contas, recebemos cerca de trinta mil pessoas. No passado, recebíamos por volta de cinquenta mil, mas trinta mil visitantes já é um número bastante significativo, tendo em conta a adopção de medidas de controlo da multidão».

Se a adesão popular se voltou a mostrar significativa, o envolvimento da sociedade civil no mais significativo evento de solidariedade do território não ficou atrás, com a participação de 57 empresas, associações e entidades públicas. No total, o Centro Náutico da Praia Grande acolheu no fim-de-semana mais de setenta tendas de jogos e de venda de produtos, cujas receitas foram depois canalizadas para a Cáritas de Macau. «O montante angariado vai ser usado para custear os serviços que não são financiados pelo Governo. Este dinheiro é essencial por causa disso», reconheceu Paul Pun.

Marco Carvalho