MISSA DAS CRIANÇAS DA SÉ CATEDRAL: PRÉMIOS, SANTOS E VISITA

Uma manhã com Deus

A Missa das Crianças da paróquia da Sé Catedral, celebrada no último Domingo, foi embelezada com duas actividades organizadas pelos responsáveis da pastoral de língua portuguesa: a participação na Eucaristia de crianças vestida com os trajes dos seus santos preferidos e o anúncio dos nomes dos vencedores do “Concurso de Desenho 2022”.

Segundo o padre Daniel Ribeiro, SCJ, cerca de cem fiéis participaram na Missa das Crianças, incluindo pais e filhos, sendo que «cinco crianças participaram na Missa vestidas como santos», um número muito inferior em comparação a outros anos, o que pode ser explicado com o facto do Dia de Todos os Santos ter sido celebrado seis dias antes, a 1 de Novembro, e não no Domingo.

Após a Missa, foram anunciados os vencedores do “Concurso de Desenho 2022”, intitulado “Sagrado Coração de Jesus”. Os primeiros classificados foram Camila Che Dias de Oliveira e Silva, Zébio Lei e Joana dos Santos Olímpio da Paz (Categoria “Infantil”); Mariana Barra e Antunes, Erica da Silva dos Anjos, Avelino Mendes Rodrigues Sam (Categoria “Júnior”); e Diana Barra e Antunes, Tomás Dinis Garrido Ferreira Lopes Catalão e Verónica Kuong Wai Ka (Categoria “Jovens”). Foram ainda atribuídos três prémios de destaque a Miguel Xavier Neves dos Santos Augusto, Matilda Zoe Faulon e a um terceiro trabalho cujo nome do autor foi mantido em anonimato.

De seguida, o padre Daniel convidou todos os presentes a visitarem as instalações do novo Centro Juvenil Diocesano, localizado no edifício do Centro Diocesano, na Rua Formosa. A visita realizou-se logo após a entrega dos prémios do concurso de desenho.

J.M.E.