IGREJA DE MONT-SAINT-MARTIN EM FRANÇA

Consagrada a São Martinho

A bonita igreja de Mont-Saint-Martin foi construída no Século XII, no local onde hoje está localizada a vila com o mesmo nome, em território francês. Trata-se de um templo em estilo românico com jardim, como é habitual encontrar-se no Centro da Europa.

A vila de Mont-Saint-Martin, à semelhança de quase todas as localidades fronteiriças, foram mudando de senhor feudal consoante o desfecho das inúmeras guerras e disputas territoriais que se foram sucedendo ao longo dos séculos.

A igreja – consagrada a São Martinho, ou Martinho de Tours (militar, monge, e mais tarde bispo da Cidade de Tours), fica na colina do Monte Saint-Martin, usado desde o Século III como local de culto pelos galo-romanos. O templo, cuja existência era já referida em 1096, conseguiu chegar aos nossos dias apesar dos danos sofridos durante a Primeira Guerra Mundial e do seu desmantelamento em 1930.

A igreja é uma joia da arquitectura românica. A fachada está decorada com uma imponente rosácea e o portal do Século XII não deixa nenhum visitante indiferente. No interior, erguem-se maciços pilares, alguns dos quais com capitéis embelezados com motivos florais e vegetais. Neste cenário, o único personagem esculpido convida a olhar para o coro e os seus magníficos frescos do Século XIV. Estes últimos foram redescobertos após a Segunda Guerra Mundial, sendo que um deles reconstitui a lenda de São Martinho.

A igreja guarda muitos outros tesouros que traçam a história do lugar, entre os quais destacamos um retábulo de pedra com elementos da arquitectura gótica do Século XV, um outro património do Século XVI incrustado nas paredes e ainda vitrais contemporâneos que lembram o passado da indústria metalúrgica que dominou esta zona durante séculos.

A igreja foi completamente reconstruída em meados do Século XII e abobadada por volta do ano de 1200. Voltou a ser reconstruída em 1753 (data indicada na fachada da mesma) e também no Século XIX. Foi-lhe, entretanto, acrescentada uma sacristia, já na segunda metade do mesmo século. Está classificada como monumento histórico de França desde 1891. Os vários restauros efectuados à igreja estão registados nas fachadas: de 1895 a 1898; de 1898 a 1904; e em 1928.

Poucos anos depois, após a construção da igreja paroquial de Santo Bartolomeu em 1929, a igreja de Mont-Saint-Martin foi remetida para segundo plano, passando todos os cerimoniais mais importantes a serem celebrados no novo templo.

A vila de Mont-Saint-Martin fica na encruzilhada das fronteiras entre o Luxemburgo, a Bélgica e a França, a norte da província de Lorena (Pays-Haut) e no departamento de Meurthe-et-Moselle.

João Santos Gomes