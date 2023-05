FESTA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ALIMENTOU A FÉ DOS CATÓLICOS DE MACAU

Bispo pediu Oração, Conversão e Penitência

O bispo de Macau considera que a Festa de Nossa Senhora de Fátima, que há vários anos é celebrada no território, deve ser encarada com toda a solenidade por parte dos fiéis.

Na Santa Missa que celebrou no passado 13 de Maio, coadjuvado por outros sacerdotes, D. Stephen Lee afirmou que a celebração da primeira e das restantes cinco aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos tem como objectivo «comemorar as mensagens de Nossa Senhora a nós [fiéis]dirigidas, sabendo-se – com certeza – que expressam a vontade de Deus». «Peçamos que nos ajude a colocá-las em prática», disse.

À Assembleia de Fiéis que encheu a igreja de São Domingos, o prelado acentuou que a participação na tradicional procissão de Nossa Senhora de Fátima, entre a igreja de São Domingos e a Ermida da Penha, deve ser acompanhada de «oração, conversão e penitência, pois caso contrário torna-se uma superstição».

Neste âmbito, D. Stephen Lee lembrou por mais do que uma ocasião as iniciativas levadas a cabo nos últimos dias na igreja de São Domingos: «Hoje[13 de Maio]celebramos a Festa de Nossa Senhora de Fátima, de forma solene. Acabámos de encerrar a Novena e também a adoração ao Santíssimo e a oração do Rosário. Agora estamos a celebrar a Santa Missa e depois teremos a Procissão, tudo com o propósito de cumprir as mensagens de Fátima, centradas na vontade de Deus e que nos conduzem a Jesus Cristo, Nosso Senhor, Nosso Salvador».

Aliás, a Mensagem de Fátima esteve sempre em foco no último sábado, tendo sido igualmente o tema central da homilia da primeira missa do dia na igreja de São Domingos, celebrada pelo padre João Lau.

À tarde, o bispo de Macau reforçou a necessidade de cumprir os três desejos manifestados por Nossa Senhora na Cova da Iria. «Em primeiro lugar, Nossa Senhora pediu que todos os dias rezássemos o Rosário e fizéssemos sacrifícios pelo fim da guerra e pela paz no mundo; segundo, pediu que fizéssemos penitência para a salvação das almas; e terceiro, que nos sacrificássemos pelos pecadores, pela sua conversão».

Neste âmbito, recordou uma mensagem de João Paulo II dedicada à penitência, a qual o Santo Papa encarava como instrumento para a conversão e perdão da vida humana. Daí – defendeu o bispo de Macau – que as cerimónias dedicadas à Festa de Nossa Senhora de Fátima não devam ser desprovidas de sentido religioso. «À semelhança do que acontece na diocese de Macau, para além de também celebrarem Missa Solene, outras dioceses organizam novena de oração, convidam os fiéis a adorarem o Santíssimo, a rezarem o Terço e a participarem na Procissão de Nossa Senhora de Fátima».

A concluir, o prelado afirmou que «Maria é o ser humano mais perfeito e santo criado por Deus», tendo deixado um pedido: «Ao rezar, peçamos a Nossa Senhora a sua intercessão por nós e pelos mais necessitados. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós!».

No final da Eucaristia, deu-se início à Procissão até à Ermida da Penha, onde o bispo da Diocese mais uma vez cumpriu a tradição: consagrou Macau a Nossa Senhora de Fátima e procedeu à bênção de toda a sua população.

José Miguel Encarnação