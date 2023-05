DIOCESE DE MACAU REZOU ONTEM PELA IGREJA CATÓLICA NA CHINA

Irmãos de cá oram pelos irmãos de lá

A Igreja em Macau celebrou ontem, 24 de Maio, a Memória de Nossa Senhora Maria Auxiliadora dos Cristãos. Neste dia também é tradição a diocese de Macau e suas congéneres rezarem pela Igreja Católica na China.

A pedido do padre Daniel Ribeiro, SCJ, feito dias antes na missa dominical, os fiéis que ontem se deslocaram à Sé Catedral dedicaram as suas orações à Igreja Católica na China. As missas do dia foram celebradas no horário habitual.

No final de cada eucaristia, os fiéis foram abençoados pelos sacerdotes “por intercessão de Nossa Senhora da China”, no âmbito das celebrações da Memória de Nossa Senhora Auxiliadora.

Segundo o portal de notícias ACI Digital, “em 2007, o Papa Bento XVI proclamou o dia 24 de Maio, Festa de Nossa Senhora Auxiliadora, como Dia Mundial de Oração pela Igreja na China, que venera a Bem-Aventurada Virgem Maria com esse título como padroeira do País”.

OBRIGADO TDM!

Ainda na missa dominical de 21 de Maio, o padre Daniel agradeceu à TDM – Teledifusão de Macau os anos de cobertura televisiva reservados à missa dominical em Português na Sé Catedral.

No contexto das celebrações do Dia Mundial das Comunicações Sociais, que este ano decorreram a 21 de Maio, o padre Daniel pediu aos fiéis que rezassem também «por todos os que são jornalistas e por todos os que trabalham nos Meios de Comunicação Social», tendo aproveitado para agradecer o apoio dado pela TDM à Sé Catedral: «De uma forma muito especial endereçamos o nosso agradecimento à TDM, que durante muitos anos vem transmitindo a missa dominical pela televisão».

O sacerdote lembrou a importância dos media, principalmente junto dos mais debilitados: «Muitos enfermos e muitas outras pessoas estão impossibilitadas de vir à igreja, e por isso acompanham a missa através dos Meios de Comunicação Social. Daí o nosso agradecimento muito especial a todos aqueles que trabalham nos Meios de Comunicação Social, principalmente aos trabalhadores da TDM».

A terminar, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, aproveitou a menção aos enfermos para endereçar um pedido à Assembleia de Fiéis: «Rezemos pelos enfermos que nos acompanham através da televisão, através da TDM».

Para além da TDM, a diocese de Macau recorre a várias plataformas digitais e parceiros para transmitir as missas dominicais em Chinês e Português, bem como momentos especiais de oração, procissões e outras actividades com carácter religioso.

José Miguel Encarnação