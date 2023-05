VINCENT YP, DIRECTOR EXECUTIVO DA REDE DE SERVIÇOS JUVENIS BOSCO, QUE COMEMORA TRINTA ANOS DE EXISTÊNCIA

Caminhar lado-a-lado com os jovens

A Rede de Serviços Juvenis Bosco comemorou, a 6 de Maio, trinta anos de entrega à causa da juventude, com Missa de Acção de Graças na igreja de São Lourenço (ver foto). Enquanto parte da família Salesiana, a instituição tornou-se uma referência no acompanhamento dos jovens de Macau e prepara-se para abrir uma empresa social fundamentada em práticas ambientais. A Loja Verde Bosco é inaugurada ainda este ano e vai empregar jovens autistas, explica Vincent Yp. É o director executivo da Rede Bosco em entrevista a’O CLARIM.

O CLARIM– Começamos por lhe perguntar quais os principais desafios com que a juventude se depara actualmente em Macau?

VINCENT YP –Os principais desafios com que os jovens de Macau se deparam actualmente são a dependência excessiva do telemóvel, problemas de saúde mental e falta de perspectivas. O mundo digital, o conceito de “metaverso”, é para os jovens demasiado atractivo, ao ponto de para alguns ser difícil discernir e isolar a realidade do mundo digital. Os jovens são mais vulneráveis à impulsividade e à natureza viciante de um ciberespaço em constante mudança e essa vulnerabilidade é um potencial factor de risco e pode potenciar eventuais problemas de saúde mental. Alicerces familiares sólidos, aliados ao trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais, são cruciais para tornar o “mundo real” mais atractivo e para ajudar os jovens a estabelecer objectivos e perspectivas de vida.

CL– De que forma o apoio facultado pela Rede de Serviços Juvenis Bosco mudou ao longo dos últimos trinta anos?

V.Y. –A Rede honra D. Bosco, que é o nosso grande mestre espiritual. É uma organização católica sem fins lucrativos, fundada pelos Irmãos Salesianos e por assistentes sociais, professores, estudantes e voluntários, em 1993, então com o nome de “Clube de Rapazes Bosco”. Tendo por base a filosofia salesiana de “ganhar e salvar a alma dos adolescentes”, a Rede assumiu o compromisso de assegurar serviços de aconselhamento adequados a jovens e adolescentes, para impedir que se desencaminhem. Desde que foi criada, a Rede agrupa dez directórios, que têm como propósito apoiar o desenvolvimento juvenil. Entre eles, estão equipas de aconselhamento psicológico, aconselhamento familiar e aconselhamento académico. Entre outros serviços, oferecemos ainda serviços de apoio à educação, à expressão artística e à formação espiritual. Enquanto membros da família Salesiana, adoptamos o método de educação preventiva de D. Bosco para permitir que os adolescentes cresçam e se desenvolvam de forma saudável. Prestamos especial atenção a grupos de jovens que são pobres, que se sentem desamparados ou que se encontram em situação de risco. Ao colaborar com as escolas, no que toca à prestação de serviços de assistência social, procuramos estender o amor de D. Bosco a adolescentes que não têm apoio e assistência fora do período lectivo. Ajudamos a espalhar a filosofia de D. Bosco pelas escolas que integram a família Salesiana, mas também por escolas que foram estabelecidas por outros grupos e organizações. Além disso, através da nossa plataforma de voluntariado juvenil, oferecemos uma oportunidade aos jovens adultos para continuarem a aprofundar a compreensão do espírito de D. Bosco, para que possam ser testemunhas de Jesus Cristo, mesmo depois de concluída a etapa escolar. Continuamos a garantir os serviços que referi através de diferentes meios e com o apoio dos nossos entusiásticos funcionários, dos nossos voluntários, da diocese de Macau, do Governo da RAEM e de outros generosos doadores.

CL– A Rede de Serviços Juvenis Bosco organizou, no mês passado, um bazar solidário. Quanto dinheiro é que esta iniciativa angariou? E ao que se destina?

V.Y. –O Bazar de Caridade é uma iniciativa de angariação de fundos que tem por objectivo arrecadar financiamento para apoiar alguns dos serviços que prestamos e que não são financiados pelo Governo, como é o caso da “Equipa Amor e Família”, que presta apoio a famílias com crianças e jovens com necessidades educativas especiais. Vai ajudar ainda a instituir um novo projecto, a Loja Verde Bosco, cuja abertura está prevista para meados do corrente ano. O apuramento dos proveitos financeiros ainda está a ser processado e a quantidade exacta deve ser anunciada mais tarde. A Loja Verde Bosco tenciona afirmar-se como uma nova empresa social, com o objectivo de empregar jovens com transtorno do espectro autista. Estes serão treinados tendo em conta as suas características e as suas competências. Do mesmo modo, o gerente da loja também recebeu treino especial para dar apoio a pessoas autistas, sabendo compreender a sua situação e as suas necessidades. Ao oferecerem apoio aos clientes através das operações da loja, os jovens autistas podem tornar-se auto-suficientes. A Loja Verde Bosco vai optar por vender a granel, para convencer os clientes a usarem os seus próprios recipientes e, assim, também conduzir os clientes a uma maior consciência ambiental em prol de um mundo sem plásticos. Queremos ajudar a reduzir os resíduos logo na fonte, evitar a produção de resíduos sólidos desnecessários e contribuir para a protecção do ambiente. Ao comprarem na loja, os clientes estão a apoio os nossos funcionários, o que por sua vez reforça as perspectivas de inclusão comunitária.

CL– Que tipo de actividades vai a Rede organizar com vista a comemorar o seu 30.º aniversário?

V.Y. –O Bazar de Caridade, que decorreu a 16 de Abril, e a celebração da Missa de Acção de Graças, a 6 de Maio, foram os dois maiores momentos das comemorações do nosso trigésimo aniversário. Neste âmbito, lançámos uma canção para assinalar estes trinta anos, intitulada “Acreditar”, a fim de encorajar os jovens e promover atitudes positivas. Outras iniciativas previstas incluem a revelação dos resultados de um estudo sobre comportamentos aditivos e dependências, entre estudantes do Secundário e da Universidade em Macau, e ainda o relançamento do Festival da Canção “Youth on Fire” – suspenso durante quatro anos devido ao COVID-19 – e a organização, no Verão, do “Bosco Teen 2023”, o nosso torneio anual de basquetebol.

CL– Quais os maiores desafios com que a Rede se depara actualmente? E quais os planos para os próximos trinta anos?

V.Y. –Os desafios com que nos deparamos passam por nos mantermos a par do ritmo absolutamente acelerado a que mundo avança, incluindo o mundo digital que inicialmente referi. Mantermo-nos jovens de coração e ter capacidade para caminharmos de mãos dadas com os mais novos é a única forma de enfrentarmos os desafios com que nos deparamos. Como já referi, os nossos planos, a breve prazo passam, sobretudo, pela abertura da Loja Verde Bosco. Já a longo prazo, o nosso plano é continuar a caminhar lado-a-lado com os jovens, identificar as necessidades com que se deparam e responder de forma espontânea.

Marco Carvalho