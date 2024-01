FAMÍLIA E FÉ

Uma cultura da leitura e da escrita

Várias personalidades conhecidas do mundo cultural francês escreveram recentemente ao ministro da Educação pedindo-lhe que, em vez de se preocupar em proibir o modo de vestir que possa ir contra a “laicidade” do Estado, devia preocupar-se antes com que os alunos aprendam a ler e a escrever, fins absolutamente elementares da educação primária.

Dão-se conta de que a grande maioria dos jovens hoje em dia encontra dificuldades sérias para ler, e de que lhes custa escrever textos coerentes e facilmente compreensíveis, articulando pensamentos e raciocínios.

Não se trata somente dos frequentíssimos erros ortográficos, que são vistos como a ponta do “iceberg”, mas de valorizar a expressão escrita no Ensino Primário, onde se põem os fundamentos de todo o ensino posterior.

Aprender a escrever, defendem eles, é aprender a pensar, a traduzir e comunicar ideias e a desenvolver um são espírito crítico.

Não esqueçamos que muitas violências e fracturas sociais se nutrem da “pobreza” de palavras e de pensamento, e da pequena capacidade de comunicar de um modo compreensível. Com esta “pobreza” muitos tornam-se alvos fáceis de ideologias manipuladoras que os podem levar a actuar de um modo fanático.

Não há reflexão eficaz por parte dos alunos se eles não aprendem de verdade a ler e sintonizar com um texto, a escrever e comunicar sem superficialidade e de um modo que o outro compreenda o que se quer dizer ou defender.

Terminam pedindo ao ministro que estabeleça pelo menos meia hora diária de leitura e escrita criativa longe das omnipresentes novas tecnologias. Não parece um tempo exagerado tendo em conta a importância do que está em jogo.

Sugerem que decisões como esta são o melhor caminho para termos esperança de construir uma verdadeira cultura da leitura e da escrita, acompanhada por um uso inteligente das tecnologias que temos disponíveis e que tanto nos facilitam a vida.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Doutor em Teologia