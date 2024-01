SANTOS TIMÓTEO E TITO SÃO COMEMORADOS A 26 DE JANEIRO

Os ajudantes de São Paulo

No dia 26 de Janeiro, um dia depois de celebração da Conversão de São Paulo, a Igreja Católica comemora os Santos Timóteo e Tito, amigos chegados e discípulos de Paulo, que os nomeou bispos, por o ajudarem no seu ministério. Tito e Timóteo ficaram responsáveis pelas comunidades cristãs em Éfeso e na ilha de Creta, respectivamente. Três das cartas atribuídas a São Paulo foram-lhes dirigidas: as primeira e segunda Epístolas a Timóteo, e a Epístola a Tito. Estas cartas fazem parte das chamadas “epístolas paulinas” e compõem o conjunto de livros do Novo Testamento.

No que se refere à etimologia, Timóteo é aquele que “sente amor ou adoração a Deus”, sendo o nome de origem grega. Já Tito tem origem latina, significando aquele que “é protegido e honrado”.

São Timóteo é a imagem do discípulo exemplar, obediente, discreto, eficaz, corajoso. Por estas qualidades, foi escolhido por Paulo como companheiro de apostolado, em vez de João Marcos, durante a segunda viagem missionária do ano 50. Nasceu em Listra, na Licaónia, na província romana da Galácia (actual Turquia). Ali Paulo o conheceu, na sua primeira viagem, tendo sido um dos primeiros convertidos ao Evangelho.

Timóteo era judeu, tendo sido educado na religião judaica pela avó, Loida, e pela mãe, Eunice. O pai era pagão. Alguns autores referem a mãe como sendo “judaico-cristã”. Desde o seu encontro com Paulo, conheceu a conversão ao Cristianismo e seguiu-o no seu itinerário apostólico. Timóteo acompanhou-o então a Filipos e Tessalónica, na actual Grécia continental. Encontram-se mais tarde em Atenas, em Corinto (ambas na actual Grécia); em Éfeso (actual Turquia, mas que era cidade de cultura grega); e finalmente em Roma, durante o primeiro cativeiro de Paulo.

Timóteo foi um incansável “viajante” e um “enviado” pelo Apóstolo dos Gentios, tendo sido também ele a manter contactos entre Paulo e as recentes comunidades cristãs por ele fundadas. Foi nomeado bispo de Éfeso por Paulo, o qual em virtude desta comissão fez dele destinatário das duas cartas referidas, escritas com o propósito de o orientar no rumo das suas comunidades. Timóteo é mencionado seis vezes nos Actos dos Apóstolos, dezassete vezes nas epístolas paulinas e uma vez na Epístola aos Hebreus. Parte das suas relíquias repousam hoje em Itália, na Catedral de Termoli, para onde foram levadas de Constantinopla no ano de 1239.

Por sua vez, Tito, o segundo fiel colaborador de Paulo, era de origem grega, tendo-se tornado discípulo e secretário deste. Foi por ele convertido e baptizado, a ponto de o chamar de “meu filho”. Esteve na companhia de Paulo, em Jerusalém, no ano 49, durante o Concílio ali realizado, juntamento com outro apóstolo recente, São Barnabé.

Com Paulo efectuou a terceira viagem missionária, tendo Tito levado a “carta de lágrimas” de Paulo aos fiéis de Corinto, entre os quais restabelece a harmonia e organiza um peditório para os pobres de Jerusalém. Paulo confiava plenamente em Tito, pelo que o enviou para tentar fazer com que os cristãos cumprissem o que ele lhes pedia nas suas cartas. Paulo nomeou-o bispo da Ilha de Creta e escreveu-lhe uma bela carta, apontando as qualidades que os sacerdotes devem ter. Esta missiva faz parte das epístolas paulinas, no Novo Testamento.

Em Creta ainda se acham as ruínas de uma basílica dedicada a Tito, na localidade de Gortyn. E foi mesmo em Creta que morreu, já com idade avançada. A sua Festa era antigamente celebrada a 25 de Fevereiro, mas desde 1969 (com a reforma do Calendário dos Santos), por ordem do Papa São Paulo VI, a Festa passou para 26 de Janeiro, no mesmo dia de São Timóteo.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa