ESCOLAS CATÓLICAS DE MACAU REABRIRAM A 1 DE SETEMBRO

Energia e esperança renovadas

Os alunos das escolas católicas da diocese de Macau regressaram às salas de aula no passado dia 1 de Setembro. O novo ano lectivo que agora inicia acarreta a esperança do retorno à normalidade em época de pós-pandemia.

Os estudantes de Macau não conseguiram completar os últimos dias do ano lectivo 2021-2022, em resultado do encerramento prolongado das escolas e das restrições impostas à circulação dos cidadãos. Em meados de Junho, Macau foi atingido por mais um surto de Covid-19, sendo que foi o pior que afectou o território desde o início da pandemia em Março de 2020. Após um mês e meio foram relatadas cerca de mil e 800 infecções. Já as semanas mais recentes têm mostrado sinais de sucesso e de recuperação.

«Estamos muito felizes em ver os rostos alegres dos nossos jovens alunos e de uma energia renovada estar a encher as nossas salas de aula e os corredores da nossa escola», afirmou um dos directores do Colégio Diocesano de São José (edifício 2), durante a tradicional cerimónia de abertura do ano lectivo. Por sua vez, o capelão da escola encorajou os alunos e professores: «Começamos este ano lectivo com uma esperança renovada. O recente surto de pandemia trouxe muitos desafios para as famílias e para as escolas de Macau. Estou ansioso por ver as nossas comunidades escolares voltarem ao normal, cumprindo as actividades e as tarefas diárias que são a marca registada das nossas escolas católicas».

Os pais escolhem as escolas católicas de Macau para os seus filhos devido à sua identidade católica, excelência académica e aos valores que tantos procuram numa educação de qualidade. As escolas diocesanas oferecem uma educação centrada em Cristo, num ambiente seguro e solidário, onde todos são tratados com dignidade e em que os alunos, independentemente da sua formação religiosa, aprendem os fundamentos da vida moral cristã. O foco está em amar e servir os outros, de acordo com os valores do Evangelho.

Com o firme apoio do sector educativo do Governo de Macau, em especial da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), as escolas católicas continuam a sua missão de assegurar uma educação de qualidade aos residentes locais. Mesmo no ano passado, em que muitos estudantes de Macau e das regiões vizinhas não foram à escola devido à pandemia, os alunos do ensino fundamental das escolas católicas continuaram a revelar um crescimento constante nas disciplinas principais.

Vivienne Chan, católica e mãe de três crianças que estudam no Colégio Diocesano de São José, na secção inglesa, disse a’O CLARIM: «Estou grata aos líderes das nossas escolas católicas e aos professores pela dedicação que demonstraram durante o recente surto de Covid, e por continuarem a missão de formar os corações e as mentes das nossas crianças». No primeiro dia de aulas, Vivienne Chan acompanhou a filha mais nova que este ano inicia o Ensino Primário. «A minha maior esperança é a de que os nossos filhos sejam inspirados pela sua experiência escolar a viverem segundo certos valores, para que também eles defendam a esperança de transformar o nosso mundo», acrescentou.

(Foto: cortesia do Colégio Diocesano de São José – edifício 5)

Pe. Leonard Dollentas