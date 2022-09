SÉ CATEDRAL: TRÍDUO E FESTA DA NATIVIDADE DA VIRGEM MARIA

Bispo de Macau pede reconciliação rumo à Paz

A paróquia da Sé Catedral celebrou ontem a Festa da Natividade da Virgem Maria, ao final do dia, com missa celebrada pelo padre Andrzej Blazkiewicz.

Embora as datas da Festa da Natividade da Virgem Maria e da Festa da Paróquia da Sé Catedral de Macau coincidam, esta última foi celebrada, antecipadamente, a 3 de Setembro, com missa em Chinês e Português, às 18:00 horas. A Eucaristia foi presidida por D. Stephen Lee.

Na homilia, o bispo de Macau falou dos justos e dos pecadores, lembrando que «somos parte de uma história viva», em que Deus connosco caminhou e se fez um de nós. Segundo o prelado, «Cristo veio anunciar a Salvação», não uma Salvação à luz da Lei Humana, mas à luz de Deus. «Somos apenas uma pequena parte de uma longa história que nos conduz à verdade, evitando, por exemplo, espiritualismos evasivos. Jesus, Maria e José permitiram que Deus realiza-se esta história, isto é, que fosse concretizado o plano de Deus», referiu.

D. Stephen Lee explicou que tendemos a fugir às tentações do mal, quando aceitarmos e aderimos aos caminhos que conduzem à Salvação. «A Deus devemos dizer “sim”, através da reconciliação e sem conflitos, vencendo, por outro lado, as tentações da vingança, da violência, da raiva e do ódio. É preciso dar o primeiro passo rumo à paz e à alegria», disse, lembrando também neste contexto a mensagem do Papa São João Paulo II em que nos convida não a ignorar o conflito, mas a saber geri-lo em busca do consenso entre irmãos, sabendo perdoar o próximo. «É preciso dizer “sim”, como fez Maria ao ser chamada por Deus para cuidar do Seu filho amado», reiterou.

De 30 de Agosto a 7 de Setembro teve lugar uma Novena “online” organizada pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, tendo também os fiéis rezado presencialmente o Tríduo de Nossa Senhora após as missas celebradas na Sé Catedral, nos dias 5, 6 e 7 de Setembro.

A Novena e o Tríduo tiveram como objectivo principal preparar os fiéis para a Festa da Natividade da Virgem Maria, a padroeira da paróquia da Sé Catedral.

José Miguel Encarnação