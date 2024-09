ENTUSIASMO DOS FIÉIS CATÓLICOS DA INDONÉSIA EM TORNO DA VISITA PAPAL A JACARTA

Francisco da paz e do diálogo

Aos sessenta anos de idade o padre Justin Solistiadi, vigário paroquial da igreja de Saint John Mary Vianney (São João Maria Vianney), no leste da capital indonésia, era o exemplo vivo do entusiasmo patente entre os fiéis católicos indonésios nas semanas que antecederam a visita a Jacarta do Papa Francisco, que hoje termina. Falamos de uma comunidade de sete mil almas bem inseridas no tecido social de uma urbe de esmagadora maioria muçulmana, e com a qual pacificamente coexiste. O padre Justin lembra que a alegria vivida extravasou as «várias realidades eclesiais e as comunidades de base da paróquia e demais igrejas», e chegou também aos fiéis muçulmanos. Alguns deles, mais velhos, recordam-se bem da visita de João Paulo II, há 35 anos. Para os mais jovens, este foi um acontecimento único; e entre eles não falta até quem lamente «estada tão curta»: apenas três dias para «tão imenso país».

Ao longo das semanas que precederam a visita papal, o padre Justin tentou animar, sensibilizar e preparar espiritualmente os seus fiéis para a importante visita; na realidade, uma visita essencialmente pastoral, embora não tenha deixado de ter também «especial significado para as relações inter-religiosas», como bem observou o cardeal D. Ignatius Suharyo, arcebispo de Jacarta.

A paróquia de São João Maria Vianney concentra, além das designadas “comunidades de base”, diferentes movimentos eclesiais que se mobilizaram e participaram activamente nas actividades relacionadas com a visita papal. Foram eles, o grupo “Culture of Life”, inspirado pela encíclica papal Evangelium vitae; o grupo missionário “Buona novella”; o grupo de oração “Adoremus”; o “Catholic Fellowship Jakarta” (grupo de fiéis que, após experiências de vida no estrangeiro, celebram a sua fé em língua inglesa; e ainda a “Icons of Indonesian Culture”, agremiação reconhecida pelo Estado indonésio que congrega pessoas de diferentes culturas e religiões.

O padre Justin também criou um comité especial de jornalistas locais – católicos e não católicos – para acompanhar os profissionais dos média ou das redes sociais, com o objectivo específico de realçar o significado dos lugares que o Papa visitou. A título de exemplo, recuperamos a visita à igreja de Nossa Senhora da Assunção (Catedral de Jacarta) e à mesquita de Istiqlal, palco de um encontro inter-religioso. Curiosamente, a catedral e a mesquita ficam uma em frente à outra, e os eventos que dentro delas ocorreram constituíram momentos fortes do programa do Papa Francisco.

Graças à ajuda dos seus colegas jornalistas, o padre Justin criou um novo sítio na Internet com um propósito duplo: consciencializar e encorajar os fiéis em torno da visita do Papa Francisco, e anunciar o Evangelho e promover os valores da Igreja. Assim, a presença do Papa Francisco serviu de antecipação do Jubileu de 2025. De resto, coube ao padre Justin, especialista em Comunicação Social, a tarefa de comentar a missa papal no estádio nacional transmitida pela rede televisiva Kompas TV. Entre os meios de comunicação indonésios, o grupo mais importante em termos de audiência e empreendedorismo é a Kompas Gramedia, que tem raízes católicas e ainda mantém valores ligados ao Cristianismo. Seis décadas após sua fundação, a Kompas Gramedia tornou-se uma empresa multi-sectorial, capaz de se expandir não apenas no campo da comunicação (TV, rádio, imprensa, universo digital), mas também noutros sectores, como o editoral e livreiro, a educação (através de universidades e institutos politécnicos), o mercado hoteleiro, a organização de grandes eventos (como o G20 ou Moto GP), a manufactura, o imobiliário, etc. Enfim, uma corporação que conta com quase dezanove mil funcionários.

O frenesim em torno da visita de Francisco também se traduziu na multiplicação de publicações em torno do Sumo Pontífice e da Santa Sé, na língua indonésia, o Bahasa, como é o caso do livro do padre vocacionista Valentino Robi Lesak. Intitulada “As palavras auspiciosas do Papa Francisco”, esta obra compila uma selecção de intervenções, mensagens, homilias, discursos do Papa Francisco sobre temas como fraternidade, diálogo, tráfico de pessoas, migrantes ou cuidado com o Meio Ambiente.

Dois outros livros em Bahasa sobre o Papa foram recentemente apresentados na Universidade Católica de Atma Jaya: um deles, que inclui textos de pesquisadores, teólogos e académicos, tem como título “Miserando atque elegendo”. Ao evocar o lema do Santo Padre, explica, comenta e moderniza vários aspectos do magistério de Francisco. O outro livro, intitulado “Salve peregrinans spei”, é inteiramente da autoria de académicos muçulmanos e líderes religiosos muçulmanos, apreciadores das palavras e dos actos do Papa Francisco. Estes lembram que especialmente em virtude da carta encíclica Fratelli tutti e do “Documento de Abu Dhabi”, inúmeros cristãos e muçulmanos promovem o respeito, a tolerância, a paz e a harmonia no seio da sociedade onde vivem. Nesse texto, académicos muçulmanos argumentam que a presença do Papa na Indonésia acabará por dar mais visibilidade ao Islamismo indonésio, mais especificamente à vertente mais moderada, o que por osmose pode ter um impacto na redução de conflitos religiosos em todo o mundo.

Joaquim Magalhães de Castro