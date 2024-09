PAPA FRANCISCO NA INDONÉSIA

Santo Padre contra «fundamentalismos e extremismos»

Francisco visitou a maior mesquita do Sudeste Asiático, tendo alertado para as «dramáticas crises que ameaçam o futuro da Humanidade».

O Papa visitou ontem a mesquita Istiqlal, em Jacarta, a maior do Sudeste Asiático, tendo apelado ao diálogo entre religiões, para combater «os fundamentalismos e os extremismos», e criar «vínculos» de amizade.

«São vínculos que nos permitem trabalhar juntos e avançar unidos em busca de um objectivo, na defesa da dignidade humana, na luta contra a pobreza, na promoção da paz», referiu, perante responsáveis religiosos, no país com maior número de muçulmanos no mundo.

Francisco deixou votos de que a experiência religiosa seja «um ponto de referência numa sociedade fraterna e pacífica e nunca seja um motivo de fechamento e confronto».

Antes de chegar à mesquita, o Papa passou pelo “túnel da amizade”, que liga o edifício à catedral da Assunção, sede da arquidiocese católica de Jacarta.

Já na grande tenda da mesquita Istiqlal, onde foram proferidas passagens do Corão e do Evangelho, Francisco e o grão-imã Nasaruddin Umar assinaram uma declaração conjunta.

«Nela assumimos de forma responsável as graves e, por vezes, dramáticas crises que ameaçam o futuro da Humanidade; em particular, as guerras e os conflitos, infelizmente alimentados também pela instrumentalização religiosa», explicou o Papa.

Francisco sublinhou ainda o impacto da crise ambiental, referindo que esta se tornou «um obstáculo ao crescimento e à convivência dos povos».

O Papa convidou a construir uma «verdadeira experiência de fraternidade», para que todos, «cada um cultivando a sua espiritualidade e praticando a sua religião, possam caminhar à procura de Deus e contribuir para a construção de sociedades abertas».

«A raiz comum a todas as sensibilidades religiosas é uma só: a procura de um encontro com o divino, a sede de infinito que o Altíssimo colocou no nosso coração», sustentou.

O programa do quarto dia de viagem de Francisco prosseguiu na sede da Conferência Episcopal da Indonésia, onde o Papa esteve reunido em audiência privada com um grupo de doentes, pessoas com deficiência e pobres.

In ECCLESIA