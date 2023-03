ENCERRADAS AS INSCRIÇÕES PARA A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023

Sé e Carmo enviam 31 jovens fiéis e sacerdotes a Lisboa

As paróquias da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo vão enviar um grupo composto por 31 jovens fiéis e sacerdotes da comunidade de língua portuguesa à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa.

Após vários meses de promoção e divulgação da iniciativa nas referidas paróquias, as inscrições encerraram há dias, tendo o número exacto de participantes sido revelado pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, no final da Missa Dominical do passado dia 12 de Março.

«No próximo mês de Julho, um grupo de jovens fiéis da comunidade de língua portuguesa das igrejas da Sé e de Nossa Senhora do Carmo irá a Portugal para participar na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e encontrar-se com o Papa», começou por anunciar o padre Daniel, acrescentando: «Com as inscrições já encerradas, formámos um grupo de trinta pessoas. Juntamente com os padres, os jovens irão para Portugal no mês de Julho, se Deus quiser».

Para além do grupo de jovens das paróquias da Sé e da Taipa, outros estão a ser organizados no seio da diocese de Macau e por entidades privadas ou particulares.

Segundo o padre Daniel, também o movimento neocatecumenal presente em Macau se prepara para o encontro com o Papa na capital portuguesa. Com o objectivo de custear a viagem a Portugal – numa primeira fase os diferentes grupos vão estar em Fátima –, membros do movimento neocatecumenal confeccionaram produtos doces e salgados, tendo no último Domingo procedido à sua venda no adro da Sé Catedral.

«Peço, por caridade, que incentivem os nossos jovens. O que eles estão a fazer é muito bonito. Não gostaria que estes jovens ficassem à porta da igreja apenas a pedir dinheiro, sem dar nada em troca. Eles próprios fizeram os doces e os salgados, e o dinheiro que for arrecadado servirá para viajarem e se encontrarem com o Papa», disse o padre Daniel.

VIA SACRA –A primeira reza da Via-Sacra pela Quaresma, na igreja da Sé Catedral, realizou-se a 24 de Fevereiro. Desde então, a reza da Via-Sacra, na mesma igreja, tem tido lugar todas as sextas-feiras, às 17:00 horas. A última está agendada para 31 de Março.

Após a Via-Sacra, há sempre reza do Santo Terço às 17:30 horas, seguindo-se a Santa Missa das 18:00 horas.

DONATIVOS POR “QR CODE” –Os fiéis que desejarem fazer um donativo para a paróquia da Sé poderão faze-lo à porta da igreja da Sé Catedral com recurso aos meios electrónicos de pagamento. Esta opção é válida todos os Domingos, estando disponível um “QR Code” (Código QR) na antecâmara de acesso à igreja.

J.M.E.