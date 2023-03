MAIS DE CEM SACERDOTES, IRMÃS E SEMINARISTAS DE MACAU PARTICIPARAM EM ACÇÃO DE FORMAÇÃO NO PAÇO EPISCOPAL

Saúde para melhor missionar

Mais de cem sacerdotes, irmãs e seminaristas participaram numa acção de formação conduzida por John Poon, médico psiquiatra e psicólogo, com o objectivo de aprenderem a melhorar os seus índices mentais e físicos, considerados determinantes para as diferentes tarefas de que estão incumbidos.

O palestrante explicou de que forma a espiritualidade cristã está interligada com a saúde mental, sendo que – no seu entender – a oração verdadeira ajuda as pessoas a terem uma melhor perspectiva de vida.

Para John Poon há quatro regras fundamentais a cumprir no que respeita à saúde mental: 1– dormir bem (pelo menos sete horas por noite) e evitar o uso de aparelhos com ecrãs de “luz azul” antes de adormecer; 2– exercício físico na rua e exposição moderada ao Sol; 3– alimentação regrada e consumo sistemático de água; e 4– prática do jejum. O cumprimento destas regras diminui o “stress” e a probabilidade de contrair doenças, ao mesmo tempo que aumenta os níveis de concentração nas tarefas do dia-a-dia.

Intitulada “Manter a sanidade pessoal e crescer em santidade pessoal: melhorar a eficácia pastoral para clérigos diocesanos e irmãs religiosas”, a formação teve lugar no auditório do Paço Episcopal, entre as 10:00 horas e as 17:30 horas do passado sábado.

J.M.E.