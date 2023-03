PARÓQUIAS DO CARMO E DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO CELEBRAM A QUARESMA COM NOVO VIGOR

Do Iao Hon a Ká-Hó, a pensar nas periferias

A comunidade dos fiéis de língua portuguesa da paróquia de Nossa Senhora do Carmo vai celebrar a Vigília Pascal em Português, pela primeira vez. A cerimónia irá decorrer ao final da tarde do Sábado de Aleluia ou Sábado Santo, a 8 de Abril, na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó. Por sua vez, na paróquia de São José Operário, no Iao Hon, uma refeição com contornos muito particulares, no último dia do mês, tenciona chamar a atenção dos fiéis católicos para a importância da penitência e do jejum.

A iniciativa realizada pela paróquia de São José Operário, com um cunho vincadamente simbólico, está prevista para a última Sexta-feira da Quaresma – período que antecede a Via Sacra e tem como grande objectivo enfatizar a importância do jejum na preparação para o mistério da Morte e da Ressureição de Jesus Cristo. «Todas as sextas-feiras, como manda a tradição na Igreja Católica, organizamos, durante este período da Quaresma, a Via Sacra. Na última sexta-feira deste tempo, ou seja, a 31 de Março, vamos organizar, antes do início da Via Sacra, o que podemos denominar de uma refeição ligeira. Vamos ter um momento de oração, entre as 18:00 e as 19:00 horas. Depois vamos comer um pouco de pão e beber um pouco de água. Este gesto tem como objectivo enfatizar a importância do jejum», explicou a’O CLARIMo padre Carlos Malásquez Quispe, MCCJ, pároco da igreja de São José Operário.

A organização semanal da Via Sacra é apenas uma das manifestações promovidas pela Paróquia durante o período quaresmal. No primeiro Domingo do mês acolheu um retiro espiritual direccionado para a comunidade católica chinesa. E este Domingo a igreja volta a abrir as portas, desta feita à comunidade de língua inglesa que vive nos bairros do Iao Hon e da Areia Preta.

A exemplo do que sucede nas demais paróquias de Macau, a caminhada de preparação para a Páscoa culmina no Sábado de Aleluia, durante as cerimónias da Vigília Pascal, com o acolhimento, no seio da Igreja Católica, de mais de uma dezena de novos fiéis. «Dez catecúmenos vão ser baptizados na Vigília Pascal. A estes junta-se um outro adulto que será baptizado no dia seguinte. Esta pessoa apenas fala Inglês e a cerimónia da Vigília Pascal será conduzida apenas em língua chinesa e ele não seria capaz de acompanhar a celebração. Vai, por isso, ser baptizado no dia de Páscoa, durante a missa em Inglês. No total são onze os catecúmenos que vão ser baptizados este ano», referiu o padre Carlos. «É um evento que suscita uma grande alegria na comunidade, ao poder ver novas pessoas ser admitidas na vida na Igreja. Para os que são católicos, é algo que lhes recorda o seu próprio baptismo e a sua experiência de fé. A Quaresma, obviamente, recorda-os desse período da própria vida em que se estavam a preparar para ser baptizados e para ser acolhidos no seio da Igreja. A Vigília Pascal oferece-lhes, de certa forma, a possibilidade de renovarem a sua fé», notou.

UMA NOITE DE LUZ EM PORTUGUÊS

Para a comunidade de língua portuguesa da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, na Taipa, a Vigília Pascal vai ser este ano celebrada com particular entusiasmo. A cerimónia assinala o triunfo da luz de Cristo sobre a morte e as trevas, e este ano – pela primeira vez – vai ser conduzida em Português, ainda que num “palco” emprestado. «No Carmo, vamos celebrar pela primeira vez a Vigília Pascal, na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Coloane, às 19:00 horas do dia 8 de Abril. É a primeira vez que vamos celebrar com a comunidade portuguesa, com missa em Português e em Inglês», explicou o padre Eduardo Agüero, SCJ, em declarações a’O CLARIM. «Vamos convidar pessoas que falam Inglês, até porque vamos baptizar um catecúmeno e a pessoa que vai ser baptizada fala Inglês. Há uma comissão que está a preparar a liturgia e que está a organizar tudo o que é necessário para a Missa. Pela primeira vez vamos ter missa em Português e em Inglês na comunidade do Carmo no Sábado Santo», acrescentou o sacerdote.

Se para a Vigília Pascal está previsto o baptismo de um adulto, para o Domingo de Páscoa está agendada uma nova manifestação de fé e de revitalização da vida da Igreja, com o baptismo de quase uma dezena de crianças. «São crianças com idades a partir dos quatro anos. O ano passado começaram a preparar-se para o baptismo. Bem, quem se preparou para o baptismo foram os adolescentes. Adolescentes de doze, treze anos. Mas temos algumas crianças de dez anos. Ao todo, são nove as crianças que vão ser baptizadas», salientou o padre Eduardo. «Durante este período da Quaresma vamos ter também uma reunião com os jovens que vão a Portugal, para participarem nas Jornadas Mundiais da Juventude, mas ainda não temos data para este encontro», concluiu.

Marco Carvalho