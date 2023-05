DIOCESE DE MACAU “VISITOU” CONGÉNERES DE GUANGZHOU, JIANGMEN E SHENZHEN

Pontes de amizade

Uma delegação da diocese de Macau, encabeçada pelo bispo D. Stephen Lee, deslocou-se à parte continental da Grande Baía, no final do mês de Abril, a convite do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM. A iniciativa teve como objectivo principal reforçar o intercâmbio com igrejas ou paróquias das cidades de Guangzhou, Jiangmen e Shenzhen.

Durante a visita foram efectuados contactos com bispos, párocos e outros sacerdotes, tendo sido trocadas impressões sobre o funcionamento das respectivas dioceses e a possibilidade de se virem a realizar futuros intercâmbios entre os fiéis.

Na mesma ocasião, os vários departamentos da diocese de Macau representados na delegação obtiveram informações sobre a forma de trabalhar e viver dos fiéis das paróquias visitadas, e sobre a sua missão cristã de evangelização.

Há vários anos que a diocese de Macau tem o hábito de se deslocar à China continental, mas nos últimos três anos a epidemia de Covid-19 obrigou à suspensão do intercâmbio com igrejas no Continente.

A Redacção