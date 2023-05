FOTOLEGENDA

PROFISSÃO DE FÉ E BÊNÇÃO DAS MÃES, NO CARMO – Duas crianças – um menino e uma menina com doze anos cada – fizeram a Profissão de Fé na missa dominical em Português do passado dia 14 de Maio, na igreja de Nossa Senhora do Carmo. No próximo dia 28 de Maio será a vez de outras duas crianças da mesma paróquia – dois gémeos de nacionalidade moçambicana – receberem o Sacramento da Confirmação (Crisma), em cerimónia a realizar na igreja da Sé Catedral, na missa dominical das 11:00 horas. Também no último Domingo, após a Eucaristia, o padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, procedeu à bênção das mães, no âmbito do Dia da Mãe, em Macau sempre celebrado no segundo Domingo do mês de Maio. De acordo com o padre Eduardo, «são hoje muitas as famílias inteiras (pai, mãe e filhos) que se dirigem à igreja do Carmo, a fim de participaram na Missa», havendo inclusivamente «três pais catequistas e jovens que exercem a função de guias da infância missionária». Actualmente, participam nas várias actividades da paróquia do Carmo não só elementos das comunidades portuguesa e macaense, mas também de países como «Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola, entre outros».