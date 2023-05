CAPELA DE NOSSA SENHORA DA GUIA REABRE HOJE AO PÚBLICO

Inspecção dá luz verde

A Capela de Nossa Senhora das Neves (vulgarmente designada Capela, ou Ermida, de Nossa Senhora da Guia) esteve encerrada entre terça-feira e ontem, “devido a trabalhos de inspecção”, anunciou o Governo em nota de Imprensa.

“A Capela de Nossa Senhora das Neves, sob a égide do Instituto Cultural, bem como uma parte das suas zonas circundantes, estarão temporariamente encerradas ao público entre os dias 16 e 19 de Maio. Neste período, a Fortaleza de Nossa Senhora da Guia estará aberta ao público, como habitualmente”, refere a mesma nota.

No espaço de dois anos, foi a segunda vez que a Capela de Nossa Senhora da Guia encerrou ao público, tendo em 2021 sido objecto de “obras de manutenção de equipamentos”, as quais “foram concluídas” em Junho do mesmo ano.

De acordo com várias fontes, a Capela foi erigida por volta de 1622, no miolo da Fortaleza da Guia. Uma lenda conta que durante a tentativa de invasão holandesa, também 1622, a imagem da Virgem Maria saiu da Capela e estendeu o manto para afastar as balas dos inimigos. Nela estão sepultados alguns missionários do Século XVII.